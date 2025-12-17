Рекламодателям

Количество алкомаркетов в Новосибирске за год сократилось на 314 точек

  • 17/12/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Количество алкомаркетов в Новосибирске за год сократилось на 314 точек
Рынок переживает глубокую перестройку формата

В трех регионах Сибири в 2025 году зафиксировано резкое сокращение точек продажи алкогольной продукции. Этот тренд выявили эксперты проекта Commers Estate. В Новосибирске сеть уменьшилась с 1 500 до 1 186 алкомаркетов — минус 314 точек.

— Это одно из крупнейших сокращений среди городов Западной Сибири. Несмотря на высокую ёмкость рынка, снижение остаётся структурным и последовательным: спрос  и конкуренция вынуждают операторов оптимизировать присутствие, — констатируют аналитики компании.

В лидерах по переформатированию рынка Красноярск. В январе 2025 года в городе работало 1 627 алкомаркетов, к декабрю их осталось лишь 1 078. Годовое сокращение — 549 точек.

— Сегмент в городе потерял более трети своей сети и стал индикатором глубокой перестройки формата, — отметили в Commers Estate.

В топ-3 городов округа также вошел Омск, где число алкомаркетов за год сократилось с 1127 до 933 — минус 194 точки.

В целом, по мнению аналитиков проекта, Сибирь в 2025 году стала одним из регионов с наиболее интенсивным сокращением специализированной розницы.

— Сибирские города проходят через глубокую перестройку структуры розницы: Красноярск — в авангарде сокращения, Новосибирск и Омск — в зоне устойчивой коррекции. Регион становится одним из ключевых индикаторов по динамике специализированных форматов, — поясняют в Commers Estate.

По данным 2ГИС, в Новосибирске продажа алкогольных напитков сегодня осуществляется в 1181 точке. У сети «Красное&Белое» в городе 339 филиалов, «Бристоль» — 144, «Сомелье» — 45, «Ёмкость» — 19 и т.д. По сравнению с показателями октября, у крупнейших игроков сети выросли. С рынка уходят мелкие игроки.

В 2026 году, по прогнозам Commers Estate, в регионах округа продолжится перераспределение точек и изменение стратегии операторов: сети будут сокращать слабые локации и удерживать наиболее устойчивые районы, особенно в Западной Сибири, где спрос более сглажен, чем в Красноярске.

Напомним, в 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков, в том числе в организациях общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Несколько лет назад в правительстве Новосибирской области была создана рабочая группа, где обсуждалась ситуация с ограничением работы «наливаек». С марта 2025 года в регионе вступил в силу закон, ограничивающий время розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

В Республике Алтай планируется ввести полный запрет алкомаркетов, розничной продажи алкоголя, в том числе «наливаек», в многоквартирных жилых домах, а также вблизи детских садов и школ.

Кроме того, депутаты Госдумы предлагают увеличить штрафы за продажу алкоголя около школ. А в ноябре в Госдуму поступили поправки в статью 16 закона о регулировании оборота алкоголя. Регионам предлагается дать право устанавливать дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в частном секторе.

При этом эксперты, предупреждают, что жесткий запрет на продажу алкоголя сформирует черный рынок. В марте 2025 года в Новосибирске полицейские изъяли 100 тысяч литров паленого алкоголя. В июле сотрудники ФСБ обнаружили еще 32 тонны подделок. По итогам 2024 года область находится на 30-м месте в России по числу острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальными исходами. В регионе это показатель составляет 10,03 случая на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель — 6,37 случая на 100 тысяч населения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили наделить жильцов правом запрещать продажу спиртного в их доме. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

