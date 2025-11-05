Новосибирцев ждут рекордно длинные новогодние выходные

Жителей Новосибирской области ожидает рекордно длинный новогодний отдых — целых 12 дней. Он продлится с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Это стало возможным благодаря переносу выходных в течение года. Судя по производственному календарю, актуальному для всех регионов России, такие переносы создают непрерывный период отдыха для граждан.

В календаре указано: выходной, который должен был быть в воскресенье, 5 января 2025 года, перенесли на среду, 31 декабря 2025 года. А выходной с субботы, 3 января 2026 года, — на пятницу, 9 января.

Выходной 4 января 2026 года перенесли на 31 декабря 2026 года. Это создаст непрерывный период новогодних каникул для всех, кто работает или учится, согласно трудовому законодательству России. Производственный календарь на 2025–2026 годы учитывает баланс рабочих и выходных дней в разных регионах страны.

В 2025 году, как показывает календарь, из 365 дней 247 будут рабочими, а 118 — выходными и праздничными.

В 2024 году новогодние праздники в России длились 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили сделать еще один день в ноябре выходным.