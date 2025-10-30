В Госдуме предложили сделать еще один день в ноябре выходным

Депутаты Госдумы во главе с главой КПРФ Геннадием Зюгановым предложили сделать 7 ноября выходным днем в честь Октябрьской революции. Соответствующий законопроект уже опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект закона предусматривает внесение изменений в статью Трудового кодекса РФ о нерабочих праздничных днях.

Инициаторы считают, что «сохранение даты революции в исторической памяти укрепит гражданскую солидарность в условиях гибридной войны, развязанной Западом против России. Законопроект получит широкую поддержку общества, поскольку миллионы граждан особенно чтут 7 ноября».

Напомним, 7 ноября в России празднуют День Октябрьской революции. В этот день, 25 октября по старому стилю, в 1917 году под руководством Военно-революционного комитета Петроградского совета началось вооруженное восстание. В нем участвовали рабочие, солдаты городского гарнизона и матросы Балтийского флота.

