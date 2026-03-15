Новосибирцы дали оценку условиям труда и коллективу в компаниях региона

Новосибирская область стала лидером по количеству жителей, довольных расположением места работы. При этом 48% людей полностью довольны своей зарплатой, а 45% условиями труда. Такими данными поделились аналитики hh.ru, которые провели социальный опрос в марте 2026 года.

По основным показателям Новосибирская область соответствует среднестатистическим цифрам по стране, но по некоторым значительно лидирует. Так, расположением офиса или предприятия в среднем по стране удовлетворены 62% людей, тогда как в нашем регионе таких 68%. Условия труда устраивают 54% жителей России (45% в столице Сибири), а зарплата — 37,6% (48%).

Меньше всего трудоустроенные новосибирцы довольны перспективами карьерного роста. Таких в регионе всего 17,6%, тогда, как в среднем по стране — 23%. Только четверть опрошенных полностью удовлетворены обучением и развитием (в среднем по РФ — 26%). Зато 63% устраивает рабочий коллектив (в среднем по стране — 63%). Руководством довольны 45% жителей столицы Сибири (в среднем по РФ — 48,3%), 53% устраивают рабочие задачи, а 43% — прозрачность рабочих процессов.

Интересно, что с конца 2024 года процент удовлетворенности новосибирцев рабочими процессами значительно возрос. Тогда подавляющее большинство трудоустроенных жителей Новосибирска мечтало получать зарплату больше и только каждого двадцатого опрошенного устраивали условия труда (5%). Отношения опрошенных к коллегам сильно разнилось. Так, 55% атмосферу в коллективе считали приемлемой, а почти каждый третий — токсичной. И лишь 10% опрошенных в полной мере устраивали их коллеги.

