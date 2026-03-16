Контейнеры для мусора изготовят в новосибирских колониях

Региональный оператор по утилизации твердых коммунальных отходов АО «Сспецавтохозяйство» и ГУФСИН России по Новосибирской области заключили договор на приобретение 40 контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) объемом 8 и 12 куб. метров.

— На территории ГУФСИН есть все необходимое производство и оборудование для их изготовления, — отметили в пресс-службе «САХ».

Кроме того, на предприятиях ГУФСИН планируется осуществлять пошив спецодежды для сотрудников регоператора.

Учреждения управления также должны заключить договоры со «Спецавтохозяйством» на организацию вывоза производственно-промышленных отходов.

По данным Министерства ЖКХ Новосибирской области, в 2025 году в рамках государственной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» в регионе было создано 505 контейнерных площадок, закуплено 2630 контейнеров для ТКО. В 2026 году запланировано создание и реконструкция 399 контейнерных площадок и закупка 1120 контейнеров для 28 муниципальных образований.

