Зарплаты специалистов по робототехнике в Новосибирской области выросли на 67%

В 2025 году медианная зарплата специалистов по робототехнике в России выросла на 14%, достигнув 79 700 рублей. Рост наблюдался в большинстве регионов, включая Новосибирскую область, где зарплата увеличилась на 67%, с 60 000 до 100 000 рублей. Это свидетельствует о высоком спросе на высококвалифицированных специалистов такого профиля.

В целом по итогам года Новосибирская область вошла в топ-10 российских регионов по спросу на специалистов по робототехнике, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской, Свердловской, Татарстанской, Краснодарской, Ленинградской и Ростовской областями, отмечает hh.ru.

В данный момент в регионе открыто 8 вакансий для специалистов по робототехнике, из них наиболее конкурентную заработную плату предлагают в вакансии для ведущего конструктора (автоматизация производств / робототехника)— 120 000 – 150 000 рублей за месяц, на руки

Требования включают знание ЕСКД и владение CAD-системами (Компас 3D, SolidWorks, AutoCAD, Creo). Необходимо владеть английским на уровне B1+, а также иметь опыт работы над крупными проектами по автоматизации производства.

При этом доход россиян с навыками в робототехнике на 25% выше предлагаемой зарплаты, составляя 100 000 рублей. Специалисты востребованы из-за глубоких междисциплинарных знаний.

— Рост зарплатных предложений для специалистов, которые разбираются в области робототехники и имеют соответствующие компетенции, носит не точечный, а системный характер, что подтверждается динамикой в регионах-лидерах. Интересно, что ожидания самих специалистов опережают растущие предложения — соискатели оценивают свою стоимость на четверть выше медианного предложения. Это говорит о том, что компаниям для привлечения лучших кадров придется либо еще активнее корректировать зарплатные вилки, либо предлагать уникальные нематериальные условия, — комментирует Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

