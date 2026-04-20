Yandex Zen RuTube
Russ наращивает присутствие на рекламном рынке Сибири

Автор: Юлия Данилова

Группа приобрела активы горно-алтайской компании и планирует удвоить цифровое присутствие в регионе

Компания Russ сообщила о заключении сделки по покупке рекламных активов оператора «Купол» в Горно-Алтайске. Речь идет о билбордах, а также динамических призматронах, расположенных в локациях столицы Горного Алтая с высоким трафиком. Локальный инвентарь будет интегрирован в единую экосистему RWB Медиа.

— Наша основная цель — удвоить цифровое присутствие в Горно-Алтайске, расширяя уже имеющуюся в городе собственную рекламную сеть Russ. Цифровая среда позволяет запускать кампании с настройкой по времени, локациям и поведению аудитории. Это особенно актуально для активно растущего туристического сегмента, — отметил городской представитель Russ в Барнауле и Горно-Алтайске Дмитрий Бычков.

К модернизации приобретенного инвентаря компания намерена приступить до конца весны. В планах — замена части конструкций на современные цифровые экраны и приведение к единому стандарту группы.

Стоит отметить, что компания активно расширяет свое присутствие в регионах Сибири. Информацию об этом можно найти в сообщениях, размещенных в телеграм-канале группы.

По итогам 2024 года сеть цифровых экранов наружной рекламы в Новосибирске увеличилась в 4 раза. На начало 2025 года почти 80% рынка наружной рекламы города занимали компании группы Wildberries Russ. В июле группа выиграла открытый аукцион на размещение видеоэкранов на станциях Новосибирского метрополитена и получила право стать официальным оператором цифровой рекламы во всем метро. В 2025 году Группа Russ также обновляла в городе остановочные павильоны.

На минувшей неделе Russ завершила проект по установке 90 цифровых экранов на 13 станциях Новосибирского метрополитена. Они подключены к федеральной рекламной сети группы.

В 2025 году группа разработала и согласовала рекламные концепции в 24 аэропортах России, а также запустила цифровые экраны в новых терминалах аэропортов, в том числе Новокузнецка, Новосибирска. Цифровые экраны также были установлены на железнодорожных вокзалах в Красноярске, Новосибирске и Омске.

Компания присутствует в Омске. Весной 2024 года Группа Russ приобрела омского оператора наружной рекламы «Компанию СТА», одного из старейших игроков местного рынка. После заключения сделки доля группы в Омске составила более 35%. С июня 2023 года по июнь 2025 года в Омске группа расширила сеть цифрового инвентаря в три раза. Доля бюджетов на цифровое размещение в регионе, по данным Admetrix, увеличилась за три года с 28% до 55%.

Активное расширение бизнеса группы идет в Иркутске и Ангарске. В начале 2024 года компания анонсировала планы запустить в Иркутске 80 цифровых экранов. В октябре 2025 в экосистему группы вошло Усолье-Сибирское.

Летом 2024 года компания начала работать в Новокузнецке, а в декабре – в Кемерово.

К маю 2025 года группа запустила более 100 цифровых экранов в Барнауле.

Ранее редакция сообщала о том, что на три медиасегмента в Новосибирске пришлось почти 2,5 млрд рекламных денег. 

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Территорию с рекордным количеством ветхого жилья выставили на торги в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия города Новосибирска ищет застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе.

Как подчеркнули в муниципалитете, этот проект на территории в 6 га является самым объемным в городе по количеству ветхих и аварийных многоквартирных домов: 41 дом.

В Новосибирске начала работу «горячая линия» Бюро по защите прав предпринимателей

Автор: Юлия Данилова

В последнее время предпринимателям приходится быстро адаптироваться под меняющиеся условия ведения бизнеса, связанные с изменениями в налоговой системе, правовом регулировании, кто-то интересуется мерами государственной и банковской поддержки, а кому-то актуальны вопросы досудебного урегулирования споров хозяйствующих субъектов, отметила руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина.

— Вместе с экспертами Бюро мы подготовили инструмент, который позволил бы предпринимателю оперативно, за несколько минут получить интересующую его информацию и рекомендации, как действовать в его ситуации. Мы организовали «горячую линию», куда может обратиться любой предпринимателей Новосибирской области, — пояснила Пинигина.

«Сибантрацит» масштабирует проект «От первого лица»

К школьникам из Линева присоединились учащиеся из п. Листвянский и с. Гусельниково. Профуроки также пройдут в школах ст. Евсино, д. Ургун и с. Тальменка. Всего проект  охватит более 250 школьников Искитимского района.

На занятиях старшеклассники «От первого лица» узнают о профессии от тех, кто трудится на угольных предприятиях. Живой диалог, искренние ответы, реальные истории: ребята задают вопросы о работе в отрасли и получают правдивую картину – без прикрас, но с вдохновляющими примерами карьерных успехов. Горняки превращают рассказ в настоящее путешествие в профессию: показывают захватывающие видео с производства, демонстрируют коллекции горных пород и профессиональное оборудование – все, как в реальной работе!

Новосибирские аграрии готовятся экспортировать отруби в Китай

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские аграрии готовятся к открытию нового экспортного направления — поставкам отрубей в Китай. О перспективах этого рынка, текущих проблемах логистики и ожидаемых изменениях в структуре экспорта говорили на XXXI Зерновом круглом столе.

В настоящее время производители муки в Сибири сталкиваются с проблемой сбыта зерна и продуктов его переработки. Это касается и отрубей — побочного продукта мукомольного производства. Отруби накапливаются на предприятиях, их реализация сопряжена с серьезными логистическими издержками.

Сбер: сибиряки вдвое охотнее берут кредиты наличными и еще активнее погашают задолженность

Спрос на кредитование на любые цели в Сбере в первом квартале 2026 года в регионах присутствия Сибирского банка СберБанка вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в марте к январю текущего года активность сибиряков на рынке потребкредитования выросла на 30%, или 4,4 млрд рублей.

Вместе с тем общий объём задолженности сокращается. В первом квартале 2026 года он снизился на 12% год к году.

Новосибирский бизнес начал получать штрафы за неуплату экосбора

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе истек срок подачи экологического отчета и уплаты экосбора. Это требование касается производителей и импортеров, так как практически вся упаковка товаров (деревянная, картонная и т.д.) подпадает под экосбор.

— Установленный законом срок сдачи отчетности в рамках механизма РОП и уплаты экосбора завершен. Впереди — большая работа по администрированию, анализу и подведению итогов кампании 2026 года, — сообщили в Росприроднадзоре.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

