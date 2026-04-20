Russ наращивает присутствие на рекламном рынке Сибири

Новая сделка

Компания Russ сообщила о заключении сделки по покупке рекламных активов оператора «Купол» в Горно-Алтайске. Речь идет о билбордах, а также динамических призматронах, расположенных в локациях столицы Горного Алтая с высоким трафиком. Локальный инвентарь будет интегрирован в единую экосистему RWB Медиа.

— Наша основная цель — удвоить цифровое присутствие в Горно-Алтайске, расширяя уже имеющуюся в городе собственную рекламную сеть Russ. Цифровая среда позволяет запускать кампании с настройкой по времени, локациям и поведению аудитории. Это особенно актуально для активно растущего туристического сегмента, — отметил городской представитель Russ в Барнауле и Горно-Алтайске Дмитрий Бычков.

К модернизации приобретенного инвентаря компания намерена приступить до конца весны. В планах — замена части конструкций на современные цифровые экраны и приведение к единому стандарту группы.

Консолидация рынка

Стоит отметить, что компания активно расширяет свое присутствие в регионах Сибири. Информацию об этом можно найти в сообщениях, размещенных в телеграм-канале группы.

По итогам 2024 года сеть цифровых экранов наружной рекламы в Новосибирске увеличилась в 4 раза. На начало 2025 года почти 80% рынка наружной рекламы города занимали компании группы Wildberries Russ. В июле группа выиграла открытый аукцион на размещение видеоэкранов на станциях Новосибирского метрополитена и получила право стать официальным оператором цифровой рекламы во всем метро. В 2025 году Группа Russ также обновляла в городе остановочные павильоны.

На минувшей неделе Russ завершила проект по установке 90 цифровых экранов на 13 станциях Новосибирского метрополитена. Они подключены к федеральной рекламной сети группы.

В 2025 году группа разработала и согласовала рекламные концепции в 24 аэропортах России, а также запустила цифровые экраны в новых терминалах аэропортов, в том числе Новокузнецка, Новосибирска. Цифровые экраны также были установлены на железнодорожных вокзалах в Красноярске, Новосибирске и Омске.

Компания присутствует в Омске. Весной 2024 года Группа Russ приобрела омского оператора наружной рекламы «Компанию СТА», одного из старейших игроков местного рынка. После заключения сделки доля группы в Омске составила более 35%. С июня 2023 года по июнь 2025 года в Омске группа расширила сеть цифрового инвентаря в три раза. Доля бюджетов на цифровое размещение в регионе, по данным Admetrix, увеличилась за три года с 28% до 55%.

Активное расширение бизнеса группы идет в Иркутске и Ангарске. В начале 2024 года компания анонсировала планы запустить в Иркутске 80 цифровых экранов. В октябре 2025 в экосистему группы вошло Усолье-Сибирское.

Летом 2024 года компания начала работать в Новокузнецке, а в декабре – в Кемерово.

К маю 2025 года группа запустила более 100 цифровых экранов в Барнауле.

Ранее редакция сообщала о том, что на три медиасегмента в Новосибирске пришлось почти 2,5 млрд рекламных денег.