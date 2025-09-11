Новосибирцы называют проблему ЖКХ одной из самых острых в регионе

В сентябре жители Новосибирска активно сообщают о проблемах с предоставлением услуг коммунальными службами. Основной поток жалоб связан с отсутствием горячей воды и исходит из Центрального, Заельцовского, Дзержинского, Ленинского и Октябрьского районов города. Также новосибирцы сообщают о перебоях в электроснабжении. Нередко это создает сложности для утренних сборов на работу и отправки детей в учебные заведения.

Кроме того, из-за ремонтных работ, которые ведутся в различных частях Новосибирска, горожане испытывают затруднения при перемещении к месту работы и учебы детей, вынужденно затрачивая больше времени на поиск альтернативных маршрутов. Своевременное прибытие в пункт назначения становится проблематичным.

Роман Яковлев, секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Заксобрания, высказал свое мнение о сложившейся коммунальной ситуации, подчеркнув необходимость возвращения таких важных сфер, как жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика, под контроль государства. По его мнению, это единственный способ наладить порядок, провести модернизацию и контролировать тарифы.