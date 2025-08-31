Рекламодателям

Новосибирцы оценили свою удовлетворенность жизнью на 5,8 балла из 10

  • 31/08/2025, 18:00
Автор: Мария Гарифуллина
Новосибирцы оценили свою удовлетворенность жизнью на 5,8 балла из 10
Это ниже общероссийского показателя

В Новосибирске уровень удовлетворенности жизнью среди экономически активного населения составил 5,85 балла из 10, что несколько ниже общероссийского показателя в 6,18 балла. Такие данные получены в результате масштабного опроса, проведенного  сервисом Superjob с 21 июля по 22 августа 2025 года, в котором приняли участие более 10 тысяч респондентов из всех федеральных округов страны.

Исследование выявило значительные региональные различия в субъективной оценке качества жизни. Наивысшие показатели продемонстрировали города Поволжья и Юга России: Самара (6,75), Ростов-на-Дону (6,70) и Краснодар (6,48). При этом Москва (5,81) и Санкт-Петербург (5,85) оказались в числе аутсайдеров рейтинга, разделив последние места с Челябинском (5,58), Омском (5,59) и Волгоградом (5,71). Этот парадокс особенно интересен, учитывая что столичные регионы предлагают наиболее высокий уровень заработных плат в стране.

Социально-демографические факторы оказывают существенное влияние на удовлетворенность жизнью. Мужчины в среднем менее удовлетворены своей жизнью (5,87 балла), чем женщины (6,44 балла). Наибольший уровень удовлетворенности характерен для молодежи до 24 лет (6,53 балла). Респонденты со средним профессиональным образованием демонстрируют более высокие показатели (6,24 балла), чем обладатели дипломов о высшем образовании (5,98 балла).

Трудоустройство остается ключевым фактором благополучия: работающие россияне оценивают свою удовлетворенность на 6,46 балла, в то время как безработные — лишь на 5,76 балла. Однако материальный фактор не всегда работает прямолинейно: респонденты с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц показывают уровень удовлетворенности в 6,05 балла, тогда как те, кто получает от 50 до 100 тысяч, демонстрируют снижение показателя до 5,84 балла. Высокие показатели удовлетворенности жизнью (6,37 балла) зафиксированы у группы с доходом свыше 100 тысяч рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, как психиатрические расстройства стали «модными» диагнозами, и  как к этому относятся врачи.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

