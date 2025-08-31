В Минприроды Новосибирской области подписали приказы об отстреле двух медведей

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области издало приказы об убийстве двух бурых медведей. В документах используется формулировка «регулирование численности».
В Минприроды сообщают, что одна медведь подлежит устранению на территории общедоступных охотничьих угодий Чулымского района, второй — в закрепленном охотничьем угодье «Мошковское» ОО «НОООиР» Мошковского района. Отстрел должен быть проведен в период с 27 августа по 26 сентября.
Такие решения, как правило, принимают в случае выхода медведей к населенным пунктам, что создает прямую угрозу жизни и здоровью людей. Как отмечают специалисты, такие меры применяются в исключительных ситуациях, когда хищники проявляют агрессивное поведение, регулярно появляются вблизи жилых районов или наносят ущерб сельскому хозяйству.
Подобные случаи регистрируются по всей России. Например, в Красноярском крае ранее было принято решение об отстреле 81 медведя из-за их частых выходов к деревням и селам. В Ярославской области также санкционировали отстрел двух хищников, представлявших опасность для местных жителей.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум
