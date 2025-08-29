Рекламодателям

«Они называют ее депра»: новосибирцы диагностируют у себя СДВГ и депрессию с помощью соцсетей

  • 29/08/2025, 10:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Они называют ее депра»: новосибирцы диагностируют у себя СДВГ и депрессию с помощью соцсетей
Самодиагностика психических расстройств особенно популярна среди зумеров

В Новосибирске, как и по всей России, набирает обороты популярность самостоятельной диагностики психических расстройств с помощью интернет-ресурсов. Особенно активно жители города ставят себе диагнозы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), депрессивных расстройств и панических атак. Врачи называют некоторые диагнозы модными, и объясняют, что подобное в истории уже было.

Подвержены новой моде в первую очередь зумеры – молодые люди и подростки, выросшие в эпоху в эпоху развития цифровых технологий. Вопросы о болезнях они часто задают не настоящим врачам, а чатам GPT, а для постановки себе диагноза используют даже не статьи в онлайн-справочниках или на сайтах клиник, а видеоролики, снятые блогерами.

— Сейчас, мне кажется, у каждого второго есть какое-нибудь психиатрическое расстройство. У кого-то официальный диагноз, и он «на терапии», у кого-то самодиагноз, и он постоянно что-то смотрит в интернете на эту тему и обсуждает свое состояние с теми, кто в похожей ситуации. По крайней мере, у меня много таких знакомых. Есть те, кто поставил себе диагноз «депрессия», они называют ее депра. Есть человек, у которого «биполярочка». И я сама тоже прошла через это. Год назад у меня начались проблемы со здоровьем, была сильная слабость, трудно было работать, простая задача вызывала панику. Терапевт не видела ничего страшного, говорила, что это «ковидные хвосты» и скоро все пройдет. Конечно, я, как продвинутый ипохондрик, начала искать в сети возможный диагноз. Ну и доискалась до СДВГ. В интернете куча кратких видеоразборов, карточек — стоит только в это погрузиться, и диагноз готов. Но я быстро вышла из этой истории. Очень сильно заболела спина, лечение у невролога решило и проблемы с усталостью. Видимо, в этом и была причина, — говорит жительница Новосибирска Дарья С.

Психологи и психиатры наблюдают за этим трендом и подтверждают, что резкого роста числа обращений не регистрируют. То есть можно сделать вывод, что многие из тех, кто сам себе поставил диагноз, за врачебной помощью так и не обращаются.

— Самодиагностика психических расстройств сейчас это некая дань моде. В 18-м и 19-м веке было модно падать в обморок. Мигрень тоже в свое время была популярна. Модные заболевания становятся частью образа, способом подачи себя. И именно это происходит в наше время с психическими расстройствами. Распространено это среди молодежи. Про панические атаки они говорят: «у меня паничка». И для обозначения других болезней тоже используют такие словечки. Я не вижу, чтобы они употребляли какие-то лекарства, лечились как-то. Это скорее демонстрация чувствительности, желания того, чтобы к ним по-особенному относились. Но в любом случае, если человек так себя ведет, нельзя это игнорировать. Может оказаться, что ему действительно нужна помощь. Родителям подростков обязательно надо уделить внимание подростку, если он такое говорит или пишет. Нельзя просто отмахнуться. Та же паническая атака — состояние очень тяжелое, хотя со стороны может и не заметное. Надо разбираться, искать решения. В целом же, повторю, особого ужаса я не наблюдаю. Молодежь немного играется этими диагнозами. И это говорит об их психической хрупкости, — рассказала Infopro54 психолог НГООУ «День Аиста» Ольга Хегай.

В контексте растущей популярности в соцсетях тематики психического здоровья эксперты рекомендуют критически относиться к распространяемой информации. Многие блогеры, не имеющие профессионального образования, дают упрощенные и зачастую неверные трактовки сложных психических явлений, что может вводить аудиторию в заблуждение. Самодиагностика и самолечение могут привести к серьезным последствиям.

Ранее редакция сообщала, что у новосибирских льготников возникли проблемы с получением лекарств.

 

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

