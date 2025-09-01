В Новосибирске ликвидируется еще одна компания, связанная с «Сибсельмашем»

Завершена процедура конкурсного производства в отношении ООО Торговый дом «НПО «Сибсельмаш». Такое решение принял арбитражный суд Новосибирской области. С ходатайством о завершении процедуры банкротства в суд обратился конкурсный управляющий Роман Гончаров.

Как отмечается в материалах суда, процедура завершается «в связи с отсутствием имущества и средств». В течение месяца в Арбитражный суд Новосибирской области должны поступить документы о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.

Напомним, ООО Торговый дом «НПО «Сибсельмаш» был признана банкротом в мае 2018 года, открыто конкурсное производство.

Балансовая стоимость активов должника по состоянию на 30.09.2017 составляла 307,4 млн рублей. На момент введения процедуры банкротства у компании была задолженность, просроченная более чем на три месяца, в общем размере 482,2 млн руб.

По данным сервиса «Контур Фокус», с 2019 года собственником компании является ООО «Рт-Капитал» (входит в «Ростех»). Основным видом деятельности компании была оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями.

Ранее ООО «Торговый дом «НПО Сибсельмаш» был одним из основных кредиторов АО «НПО «Сибсельмаш» — 27,37%. Напомним, в мае 2025 «Сибсельмаш» купил АО НПО «Курганприбор». В августе постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда процедура конкурсного производства, открытого в отношении ОАО «НПО «Сибсельмаш», завершена. В середине августа акционерное обществе было ликвидировано.

Ранее редакция сообщала о том, что НПО «Курганприбор» купил ОАО Завод «Сибсельмаш-Спецтехника», который ранее входил в структуру «Ростеха».