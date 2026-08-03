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Новосибирский мастер рассказала о том, как создаётся исторический костюм

Автор: Юлия Данилова

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Массовый спрос закрывают маркетплейсы, но реконструкторы фиксируют рост интереса частных заказчиков, заинтересованных в более детальном погружении в эпоху

Не просто шитьё, а научно-техническая задача

Воссоздание достоверного облика солдата Великой Отечественной или воина эпохи викингов — это не просто шитьё, а научно-техническая задача, требующая знаний о материалах, технологиях и эстетике прошлого. О том, как сегодня в Сибири рождается история в ткани, рассказывает профессиональная швея и реконструктор Ирина Тарасова.

С 2012 года Ирина Тарасова специализируется на реконструкции одежды различных эпох — от Раннего Средневековья до середины XX века. В её портфолио — десятки проектов, каждый из которых требует не только портновского мастерства, но и глубокой источниковой базы. Путь в индустрию начался с ролевых игр, однако, по словам мастерицы, этот сегмент она оставила коллегам: сегодня массовый спрос на такие изделия закрывают маркетплейсы.

— То, что представлено на онлайн-площадках, к реконструкции отношения не имеет. Это продукт из дешёвых синтетических материалов. Типичная ситуация: красивое изображение в каталоге и полное несоответствие реальности, — комментирует Ирина Горсайту.

В своей работе мастер делает ставку на аутентичные составы: лён, хлопок, шерсть, сукно. Эти ткани, вопреки стереотипам, доступны в большинстве специализированных магазинов. Характерный признак качественного материала, по словам реконструктора, — запах намокшей натуральной одежды, который невозможно имитировать искусственно.

Технология и цена вопроса

Основная сложность, признаётся Ирина, — поиск баланса между визуальной достоверностью и технологической реализуемостью.

— Стараюсь подобрать максимально близкий аналог по фактуре и плотности. Методы искусственного старения известны, но я их не применяю. Например, в одной из передач показывали обработку шерстяного кафтана паяльной лампой — это требует высокой квалификации, чтобы не уничтожить изделие, — делится опытом мастер.

Внутренние швы, скрытые от глаз, выполняются на машинке — это ускоряет процесс и снижает итоговую стоимость заказа. Для установки кнопок и люверсов используются специальные станки. Важнейший маркер эпохи — цвет: однажды Ирина успешно окрасила рубаху луковой шелухой, подтвердив эффективность традиционных пигментов.

Клиентский портрет и ценовой диапазон

Основная аудитория — местные реконструкторские клубы. Самым дорогим на сегодня заказом стал сюртук для офицера 3-го гусарского полка, оценённый в 45 тыс. рублей.

— Ценообразование зависит от трудоёмкости, наличия отделки и степени исторической точности. Чем больше ручного труда — тем выше цена, — поясняет Ирина.

Самой сложной работой реконструктор называет парадный мундир для городского выхода: проблема возникла на этапе подбора грубого сукна, которое не идеально подходило для данной модели, но альтернатив на рынке не нашлось.

— Иногда критически не хватает нужного оттенка или состава, — констатирует специалист.

По ее словам, такие изделия устойчивы к погодным условиям, но требуют бережного обращения. Шерсть и сукно стирать не рекомендуется, а гусарские доломан и ментик с кожаными вставками, мехом и обилием фурнитуры категорически не предназначены для машинной чистки. При этом ремонт изношенной исторической одежды, хотя и сложен, обходится заказчику дешевле нового пошива.

По ее словам, за каждым воссозданным мундиром или рубахой стоит не только швейное мастерство, но и кропотливая работа с историческими источниками, материалами и технологиями, что превращает реконструкцию из хобби в высокоспециализированную нишу на стыке истории и лёгкой промышленности.

Ранее редакция сообщала о том, что военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» собрал около 30 тысяч зрителей. Это один из крупнейших в России фестивалей реконструкторов. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : фестиваль реконструктор костюм история

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Мировая премьера прозвучала на открытии фестиваля в Новосибирской филармонии

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Кантата «Сибирская сага» – это богатая история сибирского края, переданная через глубину народной музыки. Мировую премьеру представил старейший музыкальный коллектив страны – Русский академический оркестр Новосибирской филармонии, которому в следующем году исполнится 100 лет. Вместе с оркестром сочинение исполнила Новосибирская хоровая капелла, Анастасия Лысякова (вокал), Евгений Аверин (горловое пение) и дирижер Рустам Дильмухаметов.

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Международный фестиваль «Струны Сибири» пройдёт в Новосибирской области

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Идея фестиваля зародилась в 2014 году по инициативе Русского академического оркестра Новосибирской филармонии под руководством Владимира Гусева. То, что начиналось как событие регионального масштаба, благодаря расширению международной географии и увеличению числа участников, выросло до крупного события мирового значения. Фестиваль открывает для слушателей богатство национальной и этнической музыки в исполнении ведущих мастеров, позволяя прикоснуться к многовековому культурному наследию. Участники продемонстрируют виртуозное владение традиционными народными инструментами, способными исполнять как фольклор, так и классику, и современную музыку в масштабах оркестра.

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