Новосибирский мастер рассказала о том, как создаётся исторический костюм

Не просто шитьё, а научно-техническая задача

Воссоздание достоверного облика солдата Великой Отечественной или воина эпохи викингов — это не просто шитьё, а научно-техническая задача, требующая знаний о материалах, технологиях и эстетике прошлого. О том, как сегодня в Сибири рождается история в ткани, рассказывает профессиональная швея и реконструктор Ирина Тарасова.

С 2012 года Ирина Тарасова специализируется на реконструкции одежды различных эпох — от Раннего Средневековья до середины XX века. В её портфолио — десятки проектов, каждый из которых требует не только портновского мастерства, но и глубокой источниковой базы. Путь в индустрию начался с ролевых игр, однако, по словам мастерицы, этот сегмент она оставила коллегам: сегодня массовый спрос на такие изделия закрывают маркетплейсы.

— То, что представлено на онлайн-площадках, к реконструкции отношения не имеет. Это продукт из дешёвых синтетических материалов. Типичная ситуация: красивое изображение в каталоге и полное несоответствие реальности, — комментирует Ирина Горсайту.

В своей работе мастер делает ставку на аутентичные составы: лён, хлопок, шерсть, сукно. Эти ткани, вопреки стереотипам, доступны в большинстве специализированных магазинов. Характерный признак качественного материала, по словам реконструктора, — запах намокшей натуральной одежды, который невозможно имитировать искусственно.

Технология и цена вопроса

Основная сложность, признаётся Ирина, — поиск баланса между визуальной достоверностью и технологической реализуемостью.

— Стараюсь подобрать максимально близкий аналог по фактуре и плотности. Методы искусственного старения известны, но я их не применяю. Например, в одной из передач показывали обработку шерстяного кафтана паяльной лампой — это требует высокой квалификации, чтобы не уничтожить изделие, — делится опытом мастер.

Внутренние швы, скрытые от глаз, выполняются на машинке — это ускоряет процесс и снижает итоговую стоимость заказа. Для установки кнопок и люверсов используются специальные станки. Важнейший маркер эпохи — цвет: однажды Ирина успешно окрасила рубаху луковой шелухой, подтвердив эффективность традиционных пигментов.

Клиентский портрет и ценовой диапазон

Основная аудитория — местные реконструкторские клубы. Самым дорогим на сегодня заказом стал сюртук для офицера 3-го гусарского полка, оценённый в 45 тыс. рублей.

— Ценообразование зависит от трудоёмкости, наличия отделки и степени исторической точности. Чем больше ручного труда — тем выше цена, — поясняет Ирина.

Самой сложной работой реконструктор называет парадный мундир для городского выхода: проблема возникла на этапе подбора грубого сукна, которое не идеально подходило для данной модели, но альтернатив на рынке не нашлось.

— Иногда критически не хватает нужного оттенка или состава, — констатирует специалист.

По ее словам, такие изделия устойчивы к погодным условиям, но требуют бережного обращения. Шерсть и сукно стирать не рекомендуется, а гусарские доломан и ментик с кожаными вставками, мехом и обилием фурнитуры категорически не предназначены для машинной чистки. При этом ремонт изношенной исторической одежды, хотя и сложен, обходится заказчику дешевле нового пошива.

По ее словам, за каждым воссозданным мундиром или рубахой стоит не только швейное мастерство, но и кропотливая работа с историческими источниками, материалами и технологиями, что превращает реконструкцию из хобби в высокоспециализированную нишу на стыке истории и лёгкой промышленности.

Ранее редакция сообщала о том, что военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» собрал около 30 тысяч зрителей. Это один из крупнейших в России фестивалей реконструкторов.