Новосибирцы получат пенсии и пособия раньше срока в мае 2026 года

В Новосибирской области скорректировали график выплаты пенсий и пособий из-за майских праздников и выходных. Некоторые выплаты будут перечислены жителям раньше обычного срока. Об этом информирует пресс-служба Отделения Социального фонда России по Новосибирской области.

Традиционно выплаты в регионе начинаются 3-го числа. В этот день на счета граждан будет перечислено единое пособие на детей до 17 лет, пособие для беременных женщин, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также ежемесячные выплаты на первого ребенка до трех лет и на детей военнослужащих.

3 мая будет произведена выплата из материнского капитала, так как обычный день доставки, 5-е число, приходится на выходной. Эти средства предназначены для семей, чей доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов. Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей поступит по графику — 8 мая.

Все указанные суммы перечисляются за предыдущий месяц, то есть в мае жители Новосибирска получат выплаты за апрель. Исключение составляют семьи, которым пособие было назначено впервые: они получат деньги в течение пяти рабочих дней после оформления.

Пенсии также подверглись изменениям. Обычно первый этап выплат поступает в банки 11-го числа, однако в этом году эта дата приходится на выходной день, поэтому выплаты будут произведены досрочно — 8 мая. Второй этап выплат, запланированный на 21-е число, останется без изменений. Переводы осуществляются в течение всего дня.

