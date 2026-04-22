Предпринимателей осудили за валютные махинации на миллионы рублей в Новосибирске

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело против двух жителей региона, 47 и 50 лет. Их признали виновными в незаконных валютных операциях с использованием подставных юридических лиц.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемые в период с 10 января 2019 года по 28 мая 2020 года осуществляли незаконные валютные операции. Они переводили денежные средства в иностранной валюте на счета организаций-нерезидентов, зарегистрированных в Китайской Народной Республике.

Аферисты предоставляли кредитным организациям, выполняющим функции агентов валютного контроля, документы с заведомо ложными сведениями о причинах, целях и назначении переводов. Общая сумма таких операций превысила 23 миллиона рублей.

Один из подсудимых в сговоре с неизвестным лицом в период с 9 июля 2020 года по 7 декабря 2021 года проводил незаконные валютные операции по сходной схеме на сумму свыше 46 миллионов рублей. Для этого он использовал компанию, зарегистрированную в мае 2020 года на подставное лицо.

— Суд назначил виновным от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет со штрафом от 15 до 20 тысяч рублей каждому, — говорится в сообщении.

