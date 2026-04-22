Предпринимателей осудили за валютные махинации на миллионы рублей в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Они делали переводы на счета организаций-нерезидентов, зарегистрированных в Китайской Народной Республике

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело против двух жителей региона, 47 и 50 лет. Их признали виновными в незаконных валютных операциях с использованием подставных юридических лиц.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемые в период с 10 января 2019 года по 28 мая 2020 года осуществляли незаконные валютные операции. Они переводили денежные средства в иностранной валюте на счета организаций-нерезидентов, зарегистрированных в Китайской Народной Республике.

Аферисты предоставляли кредитным организациям, выполняющим функции агентов валютного контроля, документы с заведомо ложными сведениями о причинах, целях и назначении переводов. Общая сумма таких операций превысила 23 миллиона рублей.

Один из подсудимых в сговоре с неизвестным лицом в период с 9 июля 2020 года по 7 декабря 2021 года проводил незаконные валютные операции по сходной схеме на сумму свыше 46 миллионов рублей. Для этого он использовал компанию, зарегистрированную в мае 2020 года на подставное лицо.

— Суд назначил виновным от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет со штрафом от 15 до 20 тысяч рублей каждому, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцу грозит 10 лет за вывод валюты на «покупку фруктов».

Источник фото: прокуратура Новосибирской области

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Ввод в эксплуатацию экопромышленного парка под Новосибирском намечен на осень

Автор: Юлия Данилова

За год на площадке, где под Новосибирском должен был строиться экотехнопарк, ничего не изменилось. Об этом сообщил общественник, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов. Во время рабочей поездки депутата Госдумы Дмитрия Новикова (Михаилов является его помощником в регионе. — Ред.) в Новосибирск, они посетили несколько локаций в городе.

— По пути специально остановились посмотреть, как продвигается стройка Экотехнопарка, где резиденты должны осуществлять переработку вторичных отходов. Ничего за год не изменилось. Парк возле Верх-Тулы, который еще в 2024 году должен был заработать, не завершен. Почти полтора миллиарда бюджетных средств пока ушли в никуда, — констатировал Михайлов.

Иски о конфискации имущества на полмиллиарда рассматриваются в судах Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман в ходе пресс-конференции сообщил о заметном росте числа коррупционных преступлений в регионе. В их числе были упомянуты мошенничество, хищение государственной собственности и взяточничество.

По словам Бучмана, в 2025 году около половины всех выявленных преступлений касались коррупции. В 2026 году количество таких случаев уже достигло 120.
Прокурор также отметил, что в судах рассматриваются иски на общую сумму около полумиллиарда рублей, связанные с конфискацией незаконно приобретённого имущества.

Количество фитнес-центров в Новосибирске резко сократилось

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске на март 2026 года работали 412 фитнес-центров. Это на 9,3% меньше, чем годом ранее. Такую статистику привели аналитики геосервиса «2ГИС». При этом 83% горожан живут в 15 минутах ходьбы от ближайшего клуба, то есть с проблем с доступом к инфраструктуре здорового образа жизни не испытывают.

Средняя стоимость абонемента в Новосибирске на март 2026-го составляла 3666 рублей и практически не изменилась с 2025-м (+1%). Абонемент на год стоит 23 тысячи рублей — это 26% от средней ежемесячной зарплаты новосибирца. То есть разовая сумма, которую нужно выложить за тренировки, для среднего жителя региона довольно существенна.

Эпоха перемен в личном банкротстве: что нужно знать должникам и кредиторам

Кредитные учреждения уделяют повышенное внимание проверке процедур банкротства и своих клиентов, а судебные органы ужесточают ответственность за недобросовестные действия. Общий тренд на рынке — стремление к прозрачности и этичности. Об основных тенденциях в сфере личного банкротства рассказал студентам Сибирского института управления (филиал Президентской академии) Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера.

По мнению Жорова, институт банкротства — это цивилизованный инструмент, позволяющий должникам по всему миру справляться с финансовыми трудностями, когда иные методы, такие как рассрочки или реструктуризация, оказываются неэффективными. В России этот механизм существует около десяти лет и, по мнению заместителя председателя, уже достиг мирового уровня.

Выручка новосибирских застройщиков за квартал упала на 44%

Автор: Юлия Данилова

Выручка новосибирских застройщиков от продажи квартир в первом квартале 2026 года составила 24,8 млрд рублей. Это почти на 44% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В целом по стране падение составило 39% — до 1,2 трлн рублей.

Больше всего выручка просела у девелоперов Тюмени — на 50%, Москвы — 46%, а также Ростовской области — на 45%.

Производитель обоев из Бердска ликвидируется

Автор: Юлия Данилова

Бердская фабрика по производству обоев «Элизиум» закрывается. Об этом сообщил Бердск-Онлайн со ссылкой на работников предприятия. Информацию изданию также подтвердила замглавы города, инвестиционный уполномоченный Бердска Вера Шляхто.

— К сожалению, закрывают предприятие. Администрацию города поставили в известность о ликвидации фабрики, — пояснила Вера Шляхто.

Актуальный разговор

