Новосибирцы предложили сформировать реестр незаконно легализовавшихся мигрантов

Федеральный реестр недобросовестных лиц, которые легализовались в России с помощь мошенников, по приговорам, вступившим в законную силу, предложили сформировать в России. По словам экс-прокурора Новосибирска, координатора Центра защиты прав граждан «Справедливой России» в Новосибирской области Романа Сивака, появление этого реестра позволит максимально усилить контроль за работой диаспор.

— Четко структурированная и понятная база федеральная данных — благо для работы госорганов, в первую очередь правоохранительных. Кроме того, необходимо законодательно закрепить норму за уголовно доказанные дела депортировать из страны родственников преступников, — заявил Сивак.

По его словам, список законов нарушение которых может стать причиной депортации нужно обсуждать и выносить на рассмотрение законодателей.

Он также напомнил, что в Госдуму внесена законодательная инициатива о запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия лицами, имеющими гражданство РФ менее 5 лет.

Напомним, на сессию горсовета Новосибирска летом выносился вопрос об обращении Совета депутатов города к Госдуме по вопросу совершенствования законодательства в сфере миграционной политики. Депутаты планировали обратиться с предложением ввести дактилоскопическую регистрацию и фотографирование иностранных граждан при пересечении границы РФ, а также процедуру геномной регистрации. Вопрос был снят с повестки дня, так как выяснилось, что нижняя палата российского парламента уже работает над этим законопроектом.

Ранее редакция сообщала о том, что изгнанный из России мигрант вернулся в Новосибирск и попал за решётку.