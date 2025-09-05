В Новосибирске прошел XI съезд народных депутатов

В новосибирском Облпотребсоюзе прошел 11 съезд народных депутатов Новосибирской области от партии КПРФ. В ходе обсуждения избирательной кампании собравшиеся обозначили основные социально-значимые проблемы региона.

Поприветствовал собравшихся первый секретарь ОК КПРФ Анатолий Локоть. Первый секретарь сделал широкий экскурс в историю и напомнил, что нынешний съезд проходит в год 80-летия Победы советского народа над фашизмом. Помимо этого, он рассказал историю возникновения партии КПРФ, после чего передал слово однопартийцам из Государственной Думы РФ.

Рассуждая на тему социально значимых проблем жителей Новосибирской области, заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов отметил, что нынешняя экономика «выкармливает» исключительно олигорхат, а никак не рядовых граждан.

— Стране необходима смена социально-экономического курса. Сегодняшняя дискуссия Путина и Грефа о стагнации экономики еще раз подтвердила необходимость смены приоритетов в пользу людей труда, производителей, промышленности, сельского хозяйства. А также изменений приоритетов в схеме финансирования здравоохранения и образования. Молочная продукция, картошка постоянно растут в цене. В Канаде цены на такие ключевые товары, как хлеб, зерно, яйцо, молоко и мясо регулируется правительством. И у нас необходим государственный контроль над ценами, — сказал депутат.

Полностью согласилась с коллегой и председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

— Мы не можем говорить о социальной политике в отрыве от экономики. Любая мера социальной поддержки базируется на экономических успехах. К сожалению, пока нам приходится констатировать тот факт, что у нас нет суверенной экономики. Сегодня нашей стране брошен вызов не только территориальный, но и демографический. И наши военные успехи будут лишь тогда подкреплены, когда нас будет 200 миллионов и мы добровольно не уступим Сибирь и Дальний Восток. И одним запретом абортов демографическую проблему не решить. Если в части сохранения жизни младенцев мы сделали серьезный шаг вперед, то по продолжительности жизни мы сильно отстаем. На данный момент поддержание численности населения осуществляется не за счет повышения рождаемости, а за счет увеличения миграционных потоков, — отметила спикер из Москвы.

Заместитель председателя комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев поблагодарил всех жителей Новосибирской области, которые проводят огромную работу по поддержке специальной военной операции.

— На сегодня задачи СВО первостепенны и нет ничего важнее их решения. Коммунисты организуют работу, а собирают гуманитарные грузы все жители Новосибирской области, — подчеркнул депутат.

Член комитета по аграрным вопросам Ренат Сулейманов напомнил, что сейчас в Новосибирской области идет сбор урожая и добавил, что по прогнозам он будет хорошим. При этом ситуация на селе остается тяжелой.

— Уже убрано 22 процента урожая, большая его часть уходит на внешний рынок. Но ситуация на селе не меняется. В сельскохозяйственных районах региона повсеместно проблемы с чистой водой, с дорогами, с социальной сферой, закрывают школы, детсады и так далее. Сегодня закупочные цены практически на уровне реализации. И до сорока процентов идет накрутка торговых сетей. Плюс кадровый голод. В Маслянинском районе жалуются, что некого усаживать за трактор для сбора урожая. Аграрных колледжей стало на порядок меньше. Аграрии не могут получить социальную поддержку, хотя ежегодно бюджет выделяет на это огромные суммы. Аграрии же говорят, что получить их практически невозможно. Люди рассчитывают только на свои силы. Село надо спасать, — резюмировал он.

В заключительной части съезда партийцы приняли ряд постановлений и пришли к единогласному решению, что необходимо добиваться прямых выборов глав местного самоуправления.