«Заставляют воровать и угрожают убийством»: этническая банда подростков кошмарит жителей Новосибирска

Очередной инцидент с участием подростков-мигрантов произошёл в Калининском районе Новосибирска: агрессивная компания едва не убила парня, вступившегося за местного мальчишку.

Как рассказал активистам «Русской Общины» Андрей*, пострадавший от рук хулиганов, он заступился за ребёнка, которого те заставляли воровать в магазине.

— Охрана заметила, как убегает мальчик из магазина с украденными шоколадками. Когда он уже забежал за «Магнит», я решил его догнать и сдать охране. Нашёл его уже на детской площадке неподалёку, спросил, зачем он это сделал. Он был напуган и рассказал, что «старшаки» попросили, а денег не дали, — пояснил Андрей.

Он отметил, что сначала гоп-компания высказывала угрозы охранникам магазина, щедро приправляя своё красноречие отборным матом в адрес взрослых мужчин.

После они принялись разбираться с Андреем, указывая на то, что он полез не в своё дело. А потом хулиган пнул исподтишка уходящего оппонента.

— Я сказал ему: «Если ты не перестанешь вести себя как быдлан, тебя накажут», — добавил сибиряк.

Завязавшуюся драку прекратил стоявший рядом охранник «Магнита». Однако на этом конфликт не закончился. Бандиты выследили Андрея и напали среди бела дня, когда тот выходил из подъезда высотки на улице Земнухова. Избиение попало на камеры домофона.

На кадрах молодой человек выходит из подъезда и сразу попадает под град кулаков троих подростков, карауливших его у двери. Они повалили парня на землю и начали наносить удары руками и ногами.

Андрей остался жив только благодаря появлению случайного прохожего, который остановил избиение. Мужчина буквально отбил у агрессивной толпы уже изрядно потрепанного подростка и отвёл его к себе домой. Оттуда он позвонил маме пострадавшего.

— Мне позвонили и сказали, что моего сына жестоко избили. Минут через 10 я уже была на месте. Сын лежал наверху у людей, которые его спасли. Он был в страшном состоянии: руки ноги в крови, лицо в гематомах, ему сильно досталось. Упал он головой возле железной трубы, буквально в 5 см. Его просто спас ангел-хранитель, могло всё закончится гораздо печальней. Они его били и убили бы, если бы не взрослый мужчина, который шёл с парковки — он их спугнул. Они отошли метров на 5-7 и наблюдали. То есть они не собирались уходить, они продолжали кричать в его адрес угрозы, что найдут его и убьют, — рассказала общественникам женщина.

Она сразу вызвала «скорую» и полицию.

После случившегося буйная компания угрожает Андрею и обещает довести дело до конца. Мама пострадавшего парня обратилась за помощью к главе СКР Бастрыкину.

— Александр Иванович, прошу вас, возьмите это дело под контроль. Это — не бытовая драка, это — сговор группы лиц с целью убить подростка. Это — мошеннические действия, это — кража из магазинов, угнетение маленьких детей, запугивание. Прошу вас разобраться в ситуации и наказать виновных, — обратилась сибирячка к главному следователю страны.

Стоит отметить, что нападение на Андрея — это не первый подобный случай. Молодёжные этнобанды уже оккупировали целый ряд крупных торговых центров Новосибирска, осваивают различные сферы криминального бизнеса, уже не бояться в открытую нападать на сверстников и избивают даже взрослых людей.

Так, в конце июля «Русская Община» Новосибирска заявила о банде азербайджанцев, терроризирующих посетителей торгово-развлекательном центре «Сан Сити», что находится в центре левобережья. По словам общественников, там орудует целый «мигрантский интернационал». Кроме банальной наживы, в действиях этой банды сквозит культ превосходства над коренным населением, над русскими. Преступления и избиения происходят по национальному признаку в отношении русских, своих они не трогают. Активисты так же отмечают, что в составе банды есть и несколько местных подростков.

После нового инцидента общественники взяли под юридическую и физическую защиту пострадавшего парня. Они призывают компетентные органы взять ситуацию с этнобандами в Новосибирске под своей контроль, чтобы никто не ушёл от ответственности.

*имя подростка изменено