Новосибирцы готовы потратить на цветы к Дню знаний до пяти тысяч рублей

Большинство родителей новосибирских школьников (82%) планируют в этом году купить цветы учителям на первое сентября. Между тем индекс букета в городе вырос на 5,1 и достиг 10,8, сообщили аналитики компании «Росгосстрах». Напомним, индекс букета — это соотношение расходов на подготовку ребенка к школе и на цветы. Компания рассчитывает его уже четвертый год подряд к началу учебного года.

Судя по результатам исследования, 41% респондентов планирует приобрести общий букет от класса. 31% собирается подарить букет учителю лично. Еще 10% хотят порадовать цветами нескольких педагогов. 18% решили отказаться от этой традиции.

Новосибирцы уже оценили примерные расходы на цветы для учителей. 22% опрошенных считают, что цены не изменились по сравнению с прошлым годом, 40% заявили, что стоимость букетов выросла на 5-10%, 32% заметили увеличение на 10-15%.

В 2025 году 24% новосибирцев отложили на букет к 1 сентября 1 000–3 000 рублей, 36% — 3 000–5 000 рублей, а 31% — менее 1 000 рублей.

Самыми популярными цветами для Дня знаний в Новосибирске являются герберы (41%), розы (32%) и хризантемы (19%). Большинство (77%) планируют купить букет днем или вечером 31 августа. Четверть респондентов пойдут за цветами утром перед школьной линейкой.

— 23% новосибирцев поддерживают традицию дарения цветов учителям на 1 сентября. 36% уверены, что нужно благодарить учителей за их труд. Еще столько же равнодушны к этой традиции, а 5% считают ее пустой тратой денег, — отметили эксперты компании.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что подготовка к школе в Новосибирске в этом году обойдется родителям в 16 тысяч рублей. Однако, у некоторых расходы доходят до 100 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что влияние нового ГОСТа на стоимость школьной формы в Новосибирске оценили эксперты. Услуги по ее пошиву в регионе сегодня предлагают более 700 компаний.