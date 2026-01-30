Новосибирцы с февраля смогут наблюдать за кометой с огромным пылевым хвостом

Комету описывали как ослепительно яркую звезду с длинным хвостом. Предполагается, что древняя комета раскололась, и один фрагмент виден в 1843 году, второй — сейчас.

C/2026 A1 — комета семейства Крейца, пролетающая близко к Солнцу. Обычно их обнаруживают вблизи светила, но эта комета была найдена на расстоянии около 300 млн км от Солнца.

Новосибирский астроном-любитель Виктор Аверин утверждает, что кометы семейства Крейца обычно сгорают, приближаясь к Солнцу. Но бывают и исключения. Например, комета Перейра, открытая в 1963 году, не распалась вблизи Солнца, а, опаленная его жаром, начала удаляться, сверкая и оставляя за собой длинный хвост.