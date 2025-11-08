Рекламодателям

Астрономы НГУ рассказали о метеорном буме над Новосибирском

  • 08/11/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Астрономы НГУ предрекают метеорный бум в ноябре 2025 года
Жители региона смогут увидеть яркие болиды и комету

Любители наблюдений за ночным небом в ноябре смогут полюбоваться на метеорный поток Леониды. По данным специалистов НГУ, пик его активности приходится на 17 ноября. Этот поток, который исходит из созвездия Льва, обычно приносит около 10-15 метеоров в час. Радиант потока поднимается высоко в небе во второй половине ночи, создавая быстрые и эффектные метеоры.

Интересно, что пик активности Леонидов, когда в небе могут появляться сотни и даже тысячи метеоров в час, ожидается в 2030-х годах. Это произойдет благодаря возвращению родительской кометы 55P/Swift-Tuttle в 2031 году, которая вновь приблизится к Земле.

В ноябре на ночном небе также можно увидеть метеорный поток Тауриды. Он состоит из двух ветвей: южной и северной. Это не очень активный поток с медленными метеорами. Однако у него длинный период активности — с середины сентября по конец ноября. Максимум приходится на ноябрь и составляет около 5-10 метеоров в час.

Также в ноябре можно наблюдать два слабых метеорных потока: Альфа-Моноцеротиды и Ноябрьские Ориониды. Радиант Альфа-Моноцеротид находится в созвездии Единорога. Максимум активности этого потока приходится на 21 ноября и достигает 5 метеоров в час. Его лучше всего видно во второй половине ночи.

Ноябрьские Ориониды — метеорный поток, чей радиант находится на границе созвездий Ориона, Тельца и Близнецов. Пик активности приходится на 28 ноября, когда в час можно увидеть около трех метеоров. Радиант достигает своего наивысшего положения около двух часов ночи, и поток хорошо виден всю ночь.

В это же время снова можно наблюдать яркую комету C/2025 K1 ATLAS. Ее удобно будет рассматривать в любительские телескопы низко над горизонтом по утрам с конца октября до начала ноября. После того как Луна уйдет из поля зрения, комету можно будет изучать без помех с середины до конца ноября, особенно в третьей декаде. Она будет высоко в небе большую часть ночи.

Для лучшего наблюдения за небесными объектами ученые рекомендуют выбирать место за городом, вдали от светового загрязнения.

Ранее редакция сообщала об осенних астрономических явлениях 2025 года.

Источник фото: НГУ / Автор  — Михаил Маслов, инженер обсерватории «Вега» НГУ

477

Рубрики : Общество Наука

Регионы: Новосибирская область

Теги : Астроном


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Астрономы НГУ рассказали о метеорном буме над Новосибирском
8/11/25 13:00
Наука Общество
В Новосибирске вырос спрос бизнеса на логистическое и медицинское оборудование
8/11/25 12:00
Бизнес
Где взять литавры и контрафагот: в Новосибирске началось импортозамещение музыкальных инструментов
8/11/25 11:00
Общество
В Новосибирске снизили оптовые цены на сливочное масло, розница с этим не спешит
8/11/25 9:00
Агропром Бизнес Общество
В Новосибирске сравнили затраты на содержание лошади и автомобиля
7/11/25 19:30
Город Общество
«Наказания рублем недостаточно»: закон о запрете вейпов в России будет принят в ближайшее время
7/11/25 19:30
Бизнес Власть Общество
Условия аренды новосибирских объектов «за 1 рубль» пояснили в мэрии
7/11/25 19:00
Власть Недвижимость
Ученики переполненной школы Новосибирска мерзнут на остановке в ожидании автобуса
7/11/25 18:30
Общество
«Когда помощь калечит»: феномен «психолога-виктимайзера» изучает эксперт новосибирского вуза
7/11/25 18:00
Бизнес Общество
ИТ-конференция на тему применения ИИ-технологий в бизнесе пройдет в Новосибирске
7/11/25 17:40
Технологии
«Плохой театр» из Петербурга покажет новосибирцам «исторический рейв»
7/11/25 17:00
Город Культура Общество
В Новосибирске открыли новый сквер
7/11/25 16:50
Власть
В России предлагают ввести «период охлаждения» для сим-карт
7/11/25 16:30
Общество Право&Порядок Телекоммуникации
Синоптики прогнозируют потепление и метели в Новосибирске в выходные
7/11/25 16:00
Общество
Новосибирцев предупредили о штрафах за долгий прогрев двигателя во дворе
7/11/25 15:30
«Целительница» обещала избавить новосибирца от уголовной ответственности
7/11/25 15:15
Общество Право&Порядок
Порог выручки для уплаты НДС на «упрощенке» будут снижать поэтапно
7/11/25 15:00
Бизнес
Для Кольцово предлагают ввести научную ипотеку
7/11/25 14:30
Власть Наука Недвижимость
В Новосибирске завершили программу ремонта мостов на 2025 год
7/11/25 14:25
Власть
Три района Новосибирска лидируют по отравлениям наркотиками среди подростков
7/11/25 13:00
Власть Общество Право&Порядок
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять