Астрономы НГУ рассказали о метеорном буме над Новосибирском

Любители наблюдений за ночным небом в ноябре смогут полюбоваться на метеорный поток Леониды. По данным специалистов НГУ, пик его активности приходится на 17 ноября. Этот поток, который исходит из созвездия Льва, обычно приносит около 10-15 метеоров в час. Радиант потока поднимается высоко в небе во второй половине ночи, создавая быстрые и эффектные метеоры.
Интересно, что пик активности Леонидов, когда в небе могут появляться сотни и даже тысячи метеоров в час, ожидается в 2030-х годах. Это произойдет благодаря возвращению родительской кометы 55P/Swift-Tuttle в 2031 году, которая вновь приблизится к Земле.
В ноябре на ночном небе также можно увидеть метеорный поток Тауриды. Он состоит из двух ветвей: южной и северной. Это не очень активный поток с медленными метеорами. Однако у него длинный период активности — с середины сентября по конец ноября. Максимум приходится на ноябрь и составляет около 5-10 метеоров в час.
Также в ноябре можно наблюдать два слабых метеорных потока: Альфа-Моноцеротиды и Ноябрьские Ориониды. Радиант Альфа-Моноцеротид находится в созвездии Единорога. Максимум активности этого потока приходится на 21 ноября и достигает 5 метеоров в час. Его лучше всего видно во второй половине ночи.
Ноябрьские Ориониды — метеорный поток, чей радиант находится на границе созвездий Ориона, Тельца и Близнецов. Пик активности приходится на 28 ноября, когда в час можно увидеть около трех метеоров. Радиант достигает своего наивысшего положения около двух часов ночи, и поток хорошо виден всю ночь.
В это же время снова можно наблюдать яркую комету C/2025 K1 ATLAS. Ее удобно будет рассматривать в любительские телескопы низко над горизонтом по утрам с конца октября до начала ноября. После того как Луна уйдет из поля зрения, комету можно будет изучать без помех с середины до конца ноября, особенно в третьей декаде. Она будет высоко в небе большую часть ночи.
Для лучшего наблюдения за небесными объектами ученые рекомендуют выбирать место за городом, вдали от светового загрязнения.
