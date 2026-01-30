Ассортимент товаров на полках Новосибирска сокращается

Торговые сети по всей России сокращают ассортимент продовольственных товаров, в частности молочной продукции. К такому выводу пришли эксперты Nielsen.

— Несмотря на замедление суммарных омниканальных продаж, многие категории и сегменты внутри них растут с заметным опережением. Один из наиболее ярких примеров — СТМ. Их продажи выросли за последний год сразу на 7,5% в натуральном выражении, а доля прибавила еще 1 п.п., составив 12,3% (в денежном выражении), — говорится в сообщении компании.

Сильнее всего снизились продажи сливочного масла и маргарина (–9,6% в натуральном выражении), а выросли — густых йогуртов (+8,6%). Ряд экспертов в комментариях федеральным СМИ заявляют, что это происходит на фоне снижения покупательской способности и сокращения спроса потребителей.

В новосибирских магазинах также ощущается сокращение ассортимента. Товары одного производителя «размазываются» по полке там, где раньше были представлены несколько брендов. Речь идет о самых разных продуктах, а не только молочке: крупах, кондитерских и макаронных изделиях, колбасах и т.д.

По мнению вице-председателя Новосибирского реготделения «Опоры России» Марии Гараниной, корректнее говорить не о том, что спрос снизился из-за уменьшения доходов населения, а о том, что покупатели стали более рационально и сдержанно подходить к покупкам.

— Не так давно я поднимала тему гиперпотребления и отмечала, что сегодня россияне готовы отказываться от избыточных покупок. Кроме того, когда мы говорим о покупательской способности, важно учитывать и фактор сбережений. Сейчас люди чаще задумываются о будущем, создают краткосрочные вклады и стремятся не только сохранить, но и приумножить денежные средства, — говорит эксперт.

Гаранина отмечает, что в 2022 году в России наблюдался умеренный рост вкладов населения, а в 2023–2025 годах заметно усилились сберегательные настроения и высокая доходность вкладов. Это также влияет на структуру потребления.

— Покупатель становится более рациональным, более осторожным в расходах и чаще делает выбор в пользу накопления. На этом фоне производители и ритейлеры пересматривают свои ассортиментные линейки. При этом важно понимать, что речь идет не о тотальном сокращении выбора для потребителя, а о переформатировании полки. Уходят дублирующие позиции, избыточные SKU и товары с низкой оборачиваемостью. Это естественная рыночная реакция на изменение потребительского поведения, —рассуждает Гаранина.

По ее оценке, современный покупатель реже совершает импульсные покупки и чаще ориентируется на понятную ценность товара: цену, качество и предсказуемость результата.

— В этой логике ритейлер или производитель не столько «режет» ассортимент, сколько подстраивает его под новую структуру спроса и сценарии потребления. Для бизнеса это способ снизить издержки на логистику и хранение, повысить оборачиваемость и сохранить маржинальность в условиях новой потребительской реальности, — поясняет собеседница Infopro54.

Она подчеркивает, что этот процесс неравномерен по категориям. В товарах повседневного спроса чаще происходит не исчезновение позиций, а смещение фокуса в сторону более востребованных ценовых сегментов или локальных брендов.

— На мой взгляд, сегодня корректнее говорить не о сужении, а об адаптации рынка к новой модели потребления. Для покупателя это означает более структурированный и осознанный выбор, а для бизнеса — усиление работы с аналитикой, ассортиментом и более глубокое понимание своей аудитории, — резюмирует Мария Гаранина.

Напомним, подводя итоги 2025 года на рынке ритейла, эксперт отмечала, что средний чек потребителя в округе вырос, но количество позиций в нем сократилось. По ее словам, кошелек покупателя сегодня на 35,7% состоит из фреш-продукции, на 33,1% ― из продуктов питания и на 31,2% ― из непродовольственных предметов. К категории «фреш» относятся молочная, мясная и рыбная гастрономия, овощи, фрукты.

Ранее редакция сообщала о том, что у производителей молочной продукции по все стране проблемы с реализацией.