Ассортимент товаров на полках Новосибирска сокращается

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Покупатели отказываются от гиперпотребления и делают выбор в пользу рациональных покупок

Торговые сети по всей России сокращают ассортимент продовольственных товаров, в частности молочной продукции. К такому выводу пришли эксперты Nielsen.

— Несмотря на замедление суммарных омниканальных продаж, многие категории и сегменты внутри них растут с заметным опережением. Один из наиболее ярких примеров — СТМ. Их продажи выросли за последний год сразу на 7,5% в натуральном выражении, а доля прибавила еще 1 п.п., составив 12,3% (в денежном выражении), — говорится в сообщении компании.

Сильнее всего снизились продажи сливочного масла и маргарина (–9,6% в натуральном выражении), а выросли — густых йогуртов (+8,6%). Ряд экспертов в комментариях федеральным СМИ заявляют, что это происходит на фоне снижения покупательской способности и сокращения спроса потребителей.

В новосибирских магазинах также ощущается сокращение ассортимента. Товары одного производителя «размазываются» по полке там, где раньше были представлены несколько брендов. Речь идет о самых разных продуктах, а не только молочке: крупах, кондитерских и макаронных изделиях, колбасах и т.д.

По мнению вице-председателя Новосибирского реготделения «Опоры России» Марии Гараниной, корректнее говорить не о том, что спрос снизился из-за уменьшения доходов населения, а о том, что покупатели стали более рационально и сдержанно подходить к покупкам.

— Не так давно я поднимала тему гиперпотребления и отмечала, что сегодня россияне готовы отказываться от избыточных покупок. Кроме того, когда мы говорим о покупательской способности, важно учитывать и фактор сбережений. Сейчас люди чаще задумываются о будущем, создают краткосрочные вклады и стремятся не только сохранить, но и приумножить денежные средства, — говорит эксперт.

Гаранина отмечает, что в 2022 году в России наблюдался умеренный рост вкладов населения, а в 2023–2025 годах заметно усилились сберегательные настроения и высокая доходность вкладов. Это также влияет на структуру потребления.

— Покупатель становится более рациональным, более осторожным в расходах и чаще делает выбор в пользу накопления. На этом фоне производители и ритейлеры пересматривают свои ассортиментные линейки. При этом важно понимать, что речь идет не о тотальном сокращении выбора для потребителя, а о переформатировании полки. Уходят дублирующие позиции, избыточные SKU и товары с низкой оборачиваемостью. Это естественная рыночная реакция на изменение потребительского поведения, —рассуждает Гаранина.

По ее оценке, современный покупатель реже совершает импульсные покупки и чаще ориентируется на понятную ценность товара: цену, качество и предсказуемость результата.

— В этой логике ритейлер или производитель не столько «режет» ассортимент, сколько подстраивает его под новую структуру спроса и сценарии потребления. Для бизнеса это способ снизить издержки на логистику и хранение, повысить оборачиваемость и сохранить маржинальность в условиях новой потребительской реальности, — поясняет собеседница Infopro54.

Она подчеркивает, что этот процесс неравномерен по категориям. В товарах повседневного спроса чаще происходит не исчезновение позиций, а смещение фокуса в сторону более востребованных ценовых сегментов или локальных брендов.

— На мой взгляд, сегодня корректнее говорить не о сужении, а об адаптации рынка к новой модели потребления. Для покупателя это означает более структурированный и осознанный выбор, а для бизнеса — усиление работы с аналитикой, ассортиментом и более глубокое понимание своей аудитории, — резюмирует Мария Гаранина.

Напомним, подводя итоги 2025 года на рынке ритейла, эксперт отмечала, что средний чек потребителя в округе вырос, но количество позиций в нем сократилось. По ее словам, кошелек покупателя сегодня на 35,7% состоит из фреш-продукции, на 33,1% ― из продуктов питания и на 31,2% ― из непродовольственных предметов. К категории «фреш» относятся молочная, мясная и рыбная гастрономия, овощи, фрукты.

Ранее редакция сообщала о том, что у производителей молочной продукции по все стране проблемы с реализацией

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : спрос ритейл

3 489
0
0
Новосибирцы с февраля смогут наблюдать за кометой с огромным пылевым хвостом
«Деньги на человеческих пороках»: экс-депутат Госдумы от Новосибирска раскритиковала идею об онлайн-казино

Новосибирский юрист рассказала, что делать, если вы сломали ногу в гололёд

Автор: Артем Рязанов

Зимой в Новосибирске нередко регистрируются ситуации, когда горожане падают на обледеневших тротуарах и дорогах, что часто приводит к травмам. При этом не все осведомлены о возможности получения компенсации за такие происшествия. За несвоевременную уборку наледи с определённых участков несёт ответственность конкретное лицо.

Юрист дал рекомендации, как подать на получение возмещения при травме из-за гололеда.

Читать полностью

Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Автор: Юлия Данилова

Первая очередь научно-инжинирингового центра, который планируется создать в Институте теплофизики СО РАН (ИТ СО РАН), предполагает модернизацию существующих помещений института. Этот вопрос обсуждался во время встречи директора ИТ СО РАН Дмитрия Марковича с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым в январе 2026 года.

— Мы получаем достаточно серьёзное финансирование на капитальный ремонт. Мы также планируем получить, и это подтверждается уже в министерстве, существенную субсидию на развитие нашего вычислительного суперкомпьютерного кластера, который был создан несколько лет назад при поддержке программы приборной модернизации Минобрнауки. Сейчас этот вычислительный кластер имеет достаточно серьёзную мощность, — около трёхсот терафлопс. В рамках проекта развития научно-инжинирингового центра мы планируем довести его мощность до одного петафлопса и дальше наращивать, — добавил Маркович.

Читать полностью

Число врачей-мигрантов в российских больницах резко вырастет уже к 2030 году

Автор: Ольга Кирсанова

Число иностранных студентов на медицинских программах в российских вузах к 2030 году может достичь 142 тысяч человек. Согласно исследованию, опубликованному в статье «Экспорт российского медицинского образования: вызовы и перспективы» в научном журнале «Национальное здравоохранение».

При сохранении текущих темпов приёма на уровне около 24 тысяч человек в год общая численность этой категории учащихся в РФ без учёта квотных мест может составить 117 тысяч человек к 2030 году. С учётом студентов, обучающихся по правительственной квоте, показатель способен достигнуть 142 тысяч, говорится в статье, опубликованной на сайте «Национального здравоохранения».

Читать полностью

В файлах Эпштейна упоминается Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

В документах по делу Джеффри Эпштейна Новосибирск упоминается 314 раз, чаще всего в контексте покупки авиабилетов. Следует из массива данных на сайте Минюста США.

Авиаперелеты выполнялись по маршрутам, где Новосибирск был пунктом отправления, назначения или транзита.

Читать полностью

Схему ливневой канализации обновят в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил дорожному департаменту и МКУ «УЗТиИС» обновить схему ливневой канализации города.

По его словам, это необходимо для наведения порядка в системе отвода дождевой и талой воды. Нужно связать строительство новых сетей с генеральным планом города и программами развития территорий. Новая схема позволит участвовать в федеральных программах и привлекать инвесторов.

Читать полностью

Новосибирский диетолог оценила черные списки продуктов и моду на суперфуды

Автор: Мария Гарифуллина

Рекомендации многочисленных нутрициологов и блогеров довольно часто обновляются и иногда друг другу противоречат. Infopro54 поговорил с известным диетологом  Людмилой Селедцовой о моде на суперфуды, локальных аналогах и черных списках продуктов

— Существует ли мода на суперфуды и кто её создаёт?

Читать полностью
Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Общество

Новосибирский юрист рассказала, что делать, если вы сломали ногу в гололёд

Бизнес Наука

Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Мировые и федеральные новости Общество

В файлах Эпштейна упоминается Новосибирск

Общество

Схему ливневой канализации обновят в Новосибирске

Общество

Новосибирский диетолог оценила черные списки продуктов и моду на суперфуды

Власть

НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Из уголовного дела о мошенничестве в Новосибирске исчезли важные страницы

Общество

С улиц Новосибирска вывезли рекордное количество снега

Общество

Мошенники создают фиктивные вакансии в Новосибирске для хищения денег

Бизнес Общество Туризм

Визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске

Общество

«Новогодний ущерб»: петарда повредила фасад балкона в Новосибирске

Бизнес

Долги по зарплате накопились более чем у трех тысяч новосибирцев

Власть

Теплицу для выращивания хвойных деревьев построят в Новосибирской области

Общество

Холодный фронт принесет в Новосибирскую область морозы до -28 в начале февраля

Медицина Общество

Роспотребнадзор призвал новосибирцев привиться от клещевого энцефалита в феврале

Общество

Новосибирск предложили внести в список городов для школьных экскурсий на поезде

Общество Право&Порядок

В Новосибирске у экс-полицейского хотят изъять имущество на 400 миллионов рублей

Бизнес Общество

Новосибирский ЦУМ после почти 59 лет работы закрылся навсегда

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

