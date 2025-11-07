Новосибирцы с начала года потратили на коммуналку 45 млрд рублей

По итогам 9 месяцев 2025 года новосибирцы получили платные услуги на 277 млрд рублей. Это на 4,6% больше, чем годом ранее, сообщил Новосибирскстат.

В среднем на оплату услуг каждый житель израсходовал почти 100 тысяч рублей. Из них более 16 тысяч ушло на оплату коммунальных услуг, почти 15 тысяч — бытовых, 13 тысяч на медицинские и 11,5 тысяч на транспортные услуги. Для сравнения, в среднем по округу сибиряки потратили за этот период на услуги 76 тысяч рублей.

За тот же период 2024 года в среднем новосибирец израсходовал на оплату услуг 87,8 тысяч рублей. За год выплаты на услуги выросли от 2 до 3 тысяч рублей. В лидерах роста — коммуналка. В среднем по Сибири затраты жителей на услуги в 2024 году находились на уровне 65 тысяч рублей.

Если посмотреть на финансирование платных услуг в регионе в целом, то сфера коммунальных услуг в 2025 году только от населения уже получила 45 млрд рублей. На втором месте находятся компании, предоставляющие бытовые (41,7 млрд), на третьем — медицинские (36 млрд) услуги. Далее идут транспортные (32 млрд), жилищные (24 млрд), телекоммуникационные услуги (27,7 млрд), услуги в сфере образования (16 млрд) и туристические услуги (7,9 млрд).

Стоит отметить, что за год расходы на коммуналку у жителей региона в целом выросли почти на 7 млрд, на 6 млрд больше новосибирцы заплатили за бытовые услуги и медицину. На транспорт расходы выросли на 4 млрд, на образование новосибирцы в 2025 году потратили на 3 млрд больше, на услуги связи — на 2 млрд, на туризм — на 1,3 млрд рублей.

Участники рынка, опрошенные редакцией, считают, что это больше связано с повышением стоимости услуг во всех сферах, чем с ростом спроса.

Стоит отметить, что в Новосибирской области официальная годовая инфляция в сентябре составила 8,83%, что выше среднего показателя по стране (7,98%). В январе-августе 2025 года средняя номинальная зарплата в Новосибирской области достигла 83 454 рублей. По сравнению с 2024 годом, она выросла на 16%.

