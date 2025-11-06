Новосибирцы возмущены высказыванием священника о «неполноценных женщинах»

Абхазский священник Андрей Струцкий сделал неоднозначные заявления о женщинах. По его словам, женщины — это «помощники человека», и без мужчин их «носит, как лист». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс в социальных сетях и мессенджерах.

Кроме того, священник высказался о мужчинах, которые выросли без полноценной семьи. Он назвал их «дурными и страшными», а современные проявления христианства охарактеризовал как «больные». Струцкий также заявил, что женщины «должны быть частью мужчины» и «не могут существовать сами по себе». Его слова приводит Радио 1.

Председатель Союза женщин Кольцово Ирина Видяева отметила, что утверждение о том, что полноценными людьми являются лишь мужчины, а женщины — это помощницы, представляется не только оскорбительным, но и глубоко ошибочным.

По её убеждению, каждый человек, независимо от пола, обладает уникальной ценностью, достоинством и потенциалом. Видяева указала, что женщины — не просто «помощницы», а полноправные члены общества, обладающие собственными целями, амбициями и способностью к самореализации.

Как отмечает Горсайт, подобные заявления не только несправедливы по отношению к матерям-одиночкам (которые зачастую проявляют невероятную силу духа и самоотверженность, воспитывая детей в сложных условиях), но и игнорируют множество других факторов, влияющих на формирование личности.

— Наша организация стремится к построению общества, где каждый человек, будь то мужчина или женщина, имеет равные права и возможности для развития и самореализации. Мы верим в силу партнёрства, взаимного уважения и поддержки, а не в иерархическое разделение на «полноценных» и «помощниц», — добавили в Союзе женщин.

Женщины призывают Андрея Струцкого пересмотреть свои взгляды и задуматься о влиянии его слов на общество.

