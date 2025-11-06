Рекламодателям

Новосибирцы возмущены высказыванием священника о «неполноценных женщинах»

  • 06/11/2025, 18:30
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцы возмущены высказыванием священника о «неполноценных женщинах»
Они призывают Андрея Струцкого пересмотреть свои взгляды

Абхазский священник Андрей Струцкий сделал неоднозначные заявления о женщинах. По его словам, женщины — это «помощники человека», и без мужчин их «носит, как лист». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс в социальных сетях и мессенджерах.

Кроме того, священник высказался о мужчинах, которые выросли без полноценной семьи. Он назвал их «дурными и страшными», а современные проявления христианства охарактеризовал как «больные». Струцкий также заявил, что женщины «должны быть частью мужчины» и «не могут существовать сами по себе». Его слова приводит Радио 1.

Председатель Союза женщин Кольцово Ирина Видяева отметила, что утверждение о том, что полноценными людьми являются лишь мужчины, а женщины — это помощницы, представляется не только оскорбительным, но и глубоко ошибочным.

По её убеждению, каждый человек, независимо от пола, обладает уникальной ценностью, достоинством и потенциалом. Видяева указала, что женщины — не просто «помощницы», а полноправные члены общества, обладающие собственными целями, амбициями и способностью к самореализации.

Как отмечает Горсайт, подобные заявления не только несправедливы по отношению к матерям-одиночкам (которые зачастую проявляют невероятную силу духа и самоотверженность, воспитывая детей в сложных условиях), но и игнорируют множество других факторов, влияющих на формирование личности.

— Наша организация стремится к построению общества, где каждый человек, будь то мужчина или женщина, имеет равные права и возможности для развития и самореализации. Мы верим в силу партнёрства, взаимного уважения и поддержки, а не в иерархическое разделение на «полноценных» и «помощниц», — добавили в Союзе женщин.

Женщины призывают Андрея Струцкого пересмотреть свои взгляды и задуматься о влиянии его слов на общество.

Ранее редакция сообщала о том, что священник предложил обложить новосибирцев налогом на бездетность.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

1 061

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : священнослужитель Женщина


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцы возмущены высказыванием священника о «неполноценных женщинах»
6/11/25 18:30
Общество
В Новосибирской области изменятся тарифы на капремонт
6/11/25 18:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирские компании сократили платежи по налогу на прибыль на 12 млрд
6/11/25 17:00
Бизнес Власть Экономика
Исполнился год, как Анна Терешкова возглавила Новосибирскую филармонию
6/11/25 16:51
Культура Стиль жизни
Пять игроков ХК «Сибирь» травмированы и выбыли из состава
6/11/25 16:00
Спорт
Особые выплаты получают 160 пенсионеров Новосибирской области
6/11/25 15:00
Общество
Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 83 тысячи рублей
6/11/25 14:00
Общество
Экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя раскритиковала введение новых штрафов в ЖКХ
6/11/25 13:30
Власть
Эксперты рассказали, где в Новосибирске много фальсифицированной молочки
6/11/25 13:17
Бизнес Общество
Более трем тысячам подростков запретили арендовать самокаты в Новосибирске
6/11/25 12:00
Бизнес Город Общество
Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта
6/11/25 11:00
Бизнес Власть Общество
В Новосибирской области число молочных коров сократилось на 6,2 тысячи голов
6/11/25 10:00
Агропром Бизнес Общество
По внедрению ИИ в строительстве Сибирь находится в роли догоняющего
6/11/25 9:00
Недвижимость Рынки
Водителю, виновному в гибели двухлетнего малыша в Новосибирске, вынесли приговор
6/11/25 8:30
Происшествия
Управлять новосибирской «Мегой» будет «Велес Менеджмент»
5/11/25 19:14
Бизнес
В Новосибирске прогнозируют резкое потепление к выходным
5/11/25 18:30
Общество
Более 10 тысяч новосибирцев занизили цену своих квартир и недоплатили налоги
5/11/25 18:00
Власть Недвижимость
Новосибирск принимает Сибирский агропромышленный форум
5/11/25 17:44
Власть
В России зарегистрировали товарные знаки «Спрайт» и «Кока-Кола»
5/11/25 17:30
Общество
Спрос на автомобили с пробегом в октябре в Новосибирске побил годовой рекорд
5/11/25 17:00
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять