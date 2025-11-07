Рекламодателям

«Стоит дорого, большинству не по карману»: говядина в Новосибирской области из-за роста цен стала элитным мясом

  • 07/11/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
С мясным скотоводством ситуация еще хуже, чем с молочным

В Новосибирской области говядину стали относить к элитным продуктам. Из-за высокой цены и ограниченного предложения это мясо могут позволить себе люди с доходами выше среднего уровня. По оценкам экспертов, в ближайшее время ситуация не изменится. Infopro54 приводит свежие данные по ценам, поголовью и комментарии фермеров и ученых.

С начала текущего года говядина в Новосибирской подорожала более чем на 20%. Так, если сравнивать недельные ценовые сводки Новосибирскстата в январе и октябре, то рост составил 20,97%. Участники рынка, опрошенные редакцией, говорят, что цены на говядину выросли как минимум на 25%. Говяжья вырезка на рынках стоит более 1000 рублей за килограмм. В магазинах еще дороже.

— Сейчас на розничных рынках цены примерно такие: грудинка, антрекот — 650 рублей, передняя часть —750 рублей, задняя часть — 850 рублей, мякоть без кости —1000 рублей и выше. Самая главная проблема в том, что говядины становится все меньше, — сообщила Infopro54 индивидуальный предприниматель Ольга Чикан.

Фермеры, которые продолжают заниматься мясным скотоводством, говорят о росте затрат, жесткой нехватке кадров и подтверждают, что выпуск продукции в регионе сокращается.

— Поголовье мясных коров в Новосибирской области сокращается еще больше, чем в молочном секторе. Люди покупают курятину, максимум свинину, до говядины добираются редко. Потому что это дорогой продукт, в нынешней ситуации даже элитный, большинству не по карману. Это одна из причин, почему производство падает. Но если мы хотим быть со своей говядиной, надо понимать: чтобы получить мясо, животное надо два года выращивать. Быстрой выгонки-то нет и быть здесь не может, — сказал в беседе с Infopro54 председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области Алексей Сальников.

По данным Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства, в Новосибирской области поголовье мясного скота за последние пять лет сократилось более чем в два раза. В 2020 году коров мясных пород в хозяйствах региона было 39 506, в 2025 году — 17 343.

— В Сибири такая ситуация складывается в Новосибирской области и еще в ряде регионов. Сокращение произошло преимущественно за счет племенных животных. Помимо этого были ликвидированы опытно-производственные хозяйства, племенные репродукторы и племзаводы с испытательными дворами, экспериментальной техникой и оборудованием. Непродуманные действия высшего управленческого звена разрушили всю систему координации отрасли местного скотоводства. В результате в 2023 году все предприятия России, занимающиеся местным скотоводством, оказались нерентабельными. В 2024 году эта ситуация не изменилась, в 2025 году снижение продолжается. Мы дошли до ситуации, когда заниматься мясным скотоводством стало невыгодно. В то время, когда начинали им заниматься, это 60-70-е годы, достаточно было продать племенных телочек, бычков, и ты окупал все остальные затраты. Наше обращение в Минсельхоз России, профильные комитеты Совета Федерации, руководителям субъектов в Сибири — в общей сложности более 15 адресов —  по вопросу создания селекционно-генетических центров для выполнения научного проекта были безуспешны. Процесс по совершенствованию пород мясного скота буксует. Президент РФ был вынужден в этом году вновь подписать постановление об ускорении работы по созданию отрасли специализированного мясного скота, — сказал академик РАН, руководитель научного направления Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства СФНЦА РАН Владимир Солошенко (запись выступления на межрегиональной конференции по мясному скотоводству есть в распоряжении редакции).

Добавим, что в 2024-2025 годах в мире наблюдается устойчивый рост цен на говядину, во многих странах цены достигают рекордных значений. Основная причина — сокращение предложения при сохраняющемся высоком спросе. В крупных странах-производителях, таких как США и Австралия, фиксируется снижение поголовья крупного рогатого скота и объемов убоя. Это связано с экономическими условиями для производителей, высокими затратами на корма и последствиями засушливых периодов в некоторых регионах. Прогноз на ближайшую перспективу остается в целом пессимистичным для потребителей. Ожидается, что цены будут оставаться высокими или даже продолжат рост, поскольку для восстановления поголовья скота и увеличения предложения требуется значительное время.

Ранее редакция рассказывала о том, что происходит в молочной индустрии: в Новосибирской области снизилось производство сырого молока, по-прежнему не хватает производственных мощностей. При этом острой остается проблема фальсифицирования молочной продукции.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
