Новосибирск в лидерах: первый этап конкурса «Культурная столица – 2027» завершен

Завершился первый этап всероссийского конкурса «Культурная столица – 2027». Согласно итогам онлайн-голосования на платформе «Госуслуги», лидирующие позиции заняли Челябинск, Вологда и Новосибирск.

Результаты народного выбора, наряду с мнением экспертного жюри, играют значительную роль при отборе городов для участия во втором этапе конкурса. Из 26 претендентов 15 августа будут объявлены восемь финалистов. На торжественной церемонии в Москве команды-финалисты представят свои проекты программ развития в формате ярких презентаций, демонстрируя свое видение «Культурной столицы года».

— Новосибирск заслуженно считается культурным центром Сибири и является третьим по величине городом в России. Город обладает уникальным культурным потенциалом, здесь проводятся важные мероприятия регионального и межрегионального масштаба, осуществляются национальные проекты, направленные на развитие культурной жизни. Кроме того, Новосибирск является площадкой для поддержки молодых дарований, креативных индустрий и культурных начинаний, привлекая прогрессивных и творческих людей. Сочетая традиционные ценности с современными трендами, сохраняя богатое историческое наследие и поддерживая инновации, можно с уверенностью сказать, что наш город – один из самых динамично развивающихся и перспективных. По результатам народного голосования конкурса «Культурная столица – 2027», Новосибирск вошел в число лидеров и является единственным представителем Сибирского федерального округа среди финалистов. Победа в конкурсе даст прекрасную возможность продемонстрировать культурный потенциал Новосибирска всей стране, — подчеркнула министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Победитель конкурса, которому будет присвоено звание «Культурная столица года», будет определен оргкомитетом 14 декабря на основе комплексной оценки всех этапов конкурса. Победитель народного голосования будет отмечен в отдельной номинации.

Победа в конкурсе – это не только престижный статус, но и реальная возможность привлечь внимание к культурному и инвестиционному потенциалу региона, повысить его туристическую привлекательность. Вместе мы можем сделать Новосибирск Культурной столицей России 2027 года.

Проголосовать можно здесь.

Всероссийский конкурс среди городов России под названием «Культурная столица года» проводится Фондом «Культурная столица», занимающимся развитием культурных, научно-образовательных и социально-экономических областей территорий. Мероприятие осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при участии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Правительства Москвы.