Рекламодателям

Новосибирск в лидерах: первый этап конкурса «Культурная столица – 2027» завершен

  • 11/08/2025, 18:10
Новосибирск в лидерах: первый этап конкурса «Культурная столица – 2027» завершен
Наш город является единственным представителем Сибирского федерального округа среди финалистов

Завершился первый этап всероссийского конкурса «Культурная столица – 2027». Согласно итогам онлайн-голосования на платформе «Госуслуги», лидирующие позиции заняли Челябинск, Вологда и Новосибирск.

Результаты народного выбора, наряду с мнением экспертного жюри, играют значительную роль при отборе городов для участия во втором этапе конкурса. Из 26 претендентов 15 августа будут объявлены восемь финалистов. На торжественной церемонии в Москве команды-финалисты представят свои проекты программ развития в формате ярких презентаций, демонстрируя свое видение «Культурной столицы года».

— Новосибирск заслуженно считается культурным центром Сибири и является третьим по величине городом в России. Город обладает уникальным культурным потенциалом, здесь проводятся важные мероприятия регионального и межрегионального масштаба, осуществляются национальные проекты, направленные на развитие культурной жизни. Кроме того, Новосибирск является площадкой для поддержки молодых дарований, креативных индустрий и культурных начинаний, привлекая прогрессивных и творческих людей. Сочетая традиционные ценности с современными трендами, сохраняя богатое историческое наследие и поддерживая инновации, можно с уверенностью сказать, что наш город – один из самых динамично развивающихся и перспективных. По результатам народного голосования конкурса «Культурная столица – 2027», Новосибирск вошел в число лидеров и является единственным представителем Сибирского федерального округа среди финалистов. Победа в конкурсе даст прекрасную возможность продемонстрировать культурный потенциал Новосибирска всей стране, — подчеркнула министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Победитель конкурса, которому будет присвоено звание «Культурная столица года», будет определен оргкомитетом 14 декабря на основе комплексной оценки всех этапов конкурса. Победитель народного голосования будет отмечен в отдельной номинации.

Победа в конкурсе – это не только престижный статус, но и реальная возможность привлечь внимание к культурному и инвестиционному потенциалу региона, повысить его туристическую привлекательность. Вместе мы можем сделать Новосибирск Культурной столицей России 2027 года.

Проголосовать можно здесь.

Всероссийский конкурс среди городов России под названием «Культурная столица года» проводится Фондом «Культурная столица», занимающимся развитием культурных, научно-образовательных и социально-экономических областей территорий. Мероприятие осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при участии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Правительства Москвы.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

662

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Дмитрий Колодаев, генеральный директор ООО «Агент-Контейнер», менеджер профессионального бокса

Дмитрий Колодаев: В инвестициях в профессиональный спорт пока нет системности

Новосибирцы изучают мировые практики и намерены совершенствовать работу по поиску перспективных спортсменов
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
У новосибирцев падает интерес к праворульным автомобилям
11/08/25 18:30
Новосибирск в лидерах: первый этап конкурса «Культурная столица – 2027» завершен
11/08/25 18:10
Власть
Непогода тормозит уборочную кампанию в Новосибирской области
11/08/25 18:00
Агропром
Новосибирцы жалуются на очередной сбой мобильного интернета
11/08/25 17:00
Общество
Продвижение на онлайн-площадках и сервисах выбирают 84% предпринимателей Сибири
11/08/25 16:30
Бизнес ПроБизнес
Кадры для АПК: Новосибирская область запускает новую программу поддержки
11/08/25 16:22
Власть
МВД изменит правила регистрации автомобилей в России
11/08/25 16:00
«Там люди как рабы»: в Новосибирске насчитали более сотни рабочих домов
11/08/25 15:30
Бизнес Общество Социальное предпринимательство
Новосибирск станет центром технологического развития: все о подготовке к «Технопрому»
11/08/25 15:15
Власть
В России планируют полностью поменять портал «Госуслуги»
11/08/25 15:00
Общество
Новосибирцам напомнили о выплатах, которые предоставляются на детей к школе
11/08/25 14:00
Общество
Новосибирцам рассказали, кому ждать повышения пенсий в сентябре
11/08/25 13:00
Общество
«Тайм Парк»: достоинства жизни и бизнеса на Красном проспекте
11/08/25 12:11
Недвижимость
Рособрнадзор объявил предостережение новосибирскому институту
11/08/25 12:00
Образование Общество
Калужский завод требует с новосибирского завода «Элсиб» более 670 млн рублей
11/08/25 11:00
Бизнес
Директор ЖКУ под Новосибирском самовольно повысил плату за содержание жилья
11/08/25 10:30
Бизнес Общество Право&Порядок
Цены на электрозаправках в Новосибирске в два раза ниже, чем в Сочи
11/08/25 10:00
Бизнес
Андрей Травников посетил одно из крупнейших предприятий Новосибирской области
11/08/25 9:15
Власть Промышленность
Большинство иностранных туристов приезжают в Новосибирск без детей
11/08/25 9:00
Бизнес Город Туризм
Качество ремонта дорог тормозит развитие ИЖС в Новосибирской области
10/08/25 19:00
Власть Общество
Популярное
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска
11/07/25 17:00
Новости компаний
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня Земли Сибирской-2025»
11/08/25 9:18
Более 2 700 новых объектов обеспечили электроэнергией новосибирские энергетики
8/08/25 9:40
Продлена работа выставки «Победителям посвящается!»
7/08/25 9:10
Новосибирские энергетики направили на модернизацию электросетей 1,9 млрд рублей
5/08/25 10:15
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 1 полугодие
5/08/25 9:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять