Новосибирск попал в топ-5 городов с доступными катками

Новосибирск вошёл в число городов России с наиболее доступными платными катками.

Согласно рейтингу сервиса 2ГИС, составленному на основе анализа 16 городов-миллионников, средняя стоимость сеанса катания в городе составляет 200 рублей при использовании собственных коньков и 400 рублей с их прокатом. В среднем по России катание на коньках обходится в 310 рублей со своими коньками и 600 рублей с прокатом.

Самое доступное катание — в Челябинске (110 и 310 рублей соответственно). Также в пятёрку городов с невысокой стоимостью вошли Пермь (190 и 385 рублей), Казань (150 и 390 рублей), Новосибирск и Красноярск (150 и 450 рублей).

Наиболее дорогими для зимнего досуга оказались катки в Москве, где прокат с катанием стоит в среднем 1000 рублей, и Санкт-Петербурге — 800 рублей. В топ-5 самых дорогих также включены Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Воронеж.

Стоит отметить, что на Михайловской набережной Новосибирска работает самый длинный в городе видовой каток. Протяженность ледовой дорожки составляет около 600 метров.

