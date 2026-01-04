Проект парка «Усть-Тула» вынесли на обсуждение на новогодних каникулах

Мэрия Новосибирска в период новогодних праздников запустила обсуждение дизайн-проекта парка «Усть-Тула» в Кировском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

— Сейчас переходим к следующему шагу — обсуждению дизайн-проекта. Он основан на особенностях пойменного ландшафта: рельефе, водном режиме, природной среде. Главная идея — сохранить природу как ключевую ценность и аккуратно встроить в неё прогулочные, образовательные и рекреационные маршруты, — написал он.

Территория расположена на побережье Оби, между парком «Арена» и ПКиО «Бугринская роща», и задумана как ландшафтный ноопарк — познавательный парк на природной основе.

Общая площадь будущей рекреационной зоны составит более 360 гектаров, из которых 125 гектаров подлежат проектированию. «Усть-Тула» рассматривается как часть формируемой системы Обских парков и должна стать одним из главных городских пространств для отдыха, спорта и мероприятий.

Напомним, концепция благоустройства пространства парка «Усть-Тула» в Кировском районе Новосибирска была одобрена губернатором Андреем Травниковым в марте 2023 года. В 2024 году мэрия приступила к разработке средней части проекта парка Усть-Тула, который в перспективе соединит парк «Арена» с Бугринской рощей.

При этом в 2024 году по парку дважды прошли общественные слушания, которые проходили напряженно. Представленный проект вызвал неоднозначную реакцию новосибирцев. Многие посчитали неуместным создание развлекательного парка на территории, которая ранее входила в состав городских лесов.

Вторую очередь дизайн-проекта парка «Усть-Тула» мэрия Новосибирска планировалось подготовить до конца октября.

Общественное обсуждение проходит на муниципальном портале «Зелёный Новосибирск», высказать свое мнение можно до 12 января 2026 года.

