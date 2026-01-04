Поиск здесь...
В Новосибирске участок между аэропортом Северный и «Родниками» выставлен под КРТ

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Согласно проекту планировки, в этом районе будет расположена станция метро «Космическая»

Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области (АО «АРЖС НСО») объявило аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Заельцовском районе Новосибирска. Торги на два земельных участка общей площадью около 78,289 тыс. кв. метров (7,8 га) пройдут 28 января 2026 года. Участки с кадастровыми номерами 54:35:033735:761 и 54:35:033735:763 расположены по Красному проспекту, между аэропортом Северный и микрорайоном «Родники», говорится на сайте АРЖС.

земельные участки под КРТ
Источник: аукционная документация

Начальная цена права заключения договора КРТ установлена в размере 960 956 000 рублей, включая НДС. Величина шага аукциона, на который участники должны повышать цену в ходе торгов, составляет 5% от начальной суммы, то есть примерно 48 миллионов рублей. Для допуска к участию претенденты обязаны внести задаток в размере 1 млн рублей. Прием заявок и документов от потенциальных инвесторов осуществляется до 23 января 2026 года включительно.

Победитель аукциона получит землю в субаренду от АО «АРЖС НСО» и будет обязан реализовать комплексное освоение в срок до 31 декабря 2035 года. Ключевыми обязательствами по договору КРТ станут: строительство многоквартирных жилых домов с максимальной общей площадью жилых помещений 195 722,25 кв. м, возведение объектов социальной инфраструктуры (детского сада на 180 мест и корпуса школы на 350 мест за пределами участков КРТ), создание всей необходимой инженерной и дорожной инфраструктуры с примыканием к существующим магистралям, а также комплексное благоустройство территории. Согласно градостроительному регламенту, на данной территории допускается возведение зданий высотой до 30 этажей.

Участником аукциона может быть только юридическое лицо, имеющее за последние пять лет опыт участия в строительстве объектов капитального строительства общим объемом не менее 19 572,25 кв.метров (10% от общего запланированного объема застройки на данной территории). Кроме того, компания не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства, а сведения о ней не могут присутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков или участников земельных торгов.

Стоит отметить, что согласно проекту планировки территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой магистралью районного значения, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском и Калининском районах, как раз рядом с участками, отдающимися под КРТ, должна в будущем появиться новая станция метро «Космическая».

Напомним, в конце 2025 года на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко сообщал, что в Новосибирске реализуется 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около двух миллионов квадратных метров.

По словам Улитко, в январе-феврале мэрия Новосибирска намерена объявить торги еще на 4 площадки на площади более 54 гектаров. Среди них три участка в Октябрьском районе и один — в Ленинском районе. Помимо этого, в течение 2026 года планируется подготовить ещё четыре участка в Заельцовском и Ленинском районах общей площадью 60 га.

Ранее редакция сообщала, что определен девелопер для застройки Октябрьского района Новосибирска.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Общественная палата РФ предлагает перенять советский опыт антиалкогольных мер

Автор: Марина Санькова

Сергей Рыбальченко, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ, которая занимается вопросами демографии, защиты семьи и традиционных ценностей, подчеркнул необходимость изучения успешных сторон антиалкогольных мер, применяемых в Советском Союзе.

В интервью агентству ТАСС он заявил, что российскому государству следует использовать положительный опыт антиалкогольных кампаний, в частности советских, поскольку, по его мнению, в СССР это положительно сказалось на показателях смертности и рождаемости.

РЖД меняет правила: свидетельство о рождении больше не подойдет для детских билетов за границу

Автор: Марина Санькова

Российские граждане, включая новосибирцев, были проинформированы об изменениях в правилах оформления железнодорожных билетов для детей при поездках за рубеж. Согласно информации, опубликованной на портале «РЖД пассажирам», с 20 января 2026 года приобретение проездных документов на поезда, направляющиеся за пределы РФ, для детей до 14 лет, являющихся гражданами России, станет возможным исключительно при предъявлении заграничного паспорта.

Ранее для оформления билета достаточно было свидетельства о рождении, однако, после введения в действие обновленных правил данная опция будет недоступна. Внесенные изменения обусловлены федеральным законом, принятым 23 июля 2025 года, который вносит поправки в процедуру выезда из России и пересечения ее границ.

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Автор: Мария Гарифуллина

Генеральный директор компании «Динал» Андрей Попов в интервью Infopro54 рассказал об основных итогах 2025 года и ситуации на рынке.

— Андрей Николаевич, компания «Динал» работает с 1998 года. За 27 лет на рынке произошли существенные изменения. Как за это время изменилась философия вашей компании: от чего пришлось отказаться и какие принципы остались неизменными?

Новосибирский аэропорт Толмачево обслужил рекордные 9,5 млн пассажиров за год

Автор: Мария Гарифуллина

Международный аэропорт Толмачёво имени А. И. Покрышкина в Новосибирске установил новый исторический рекорд по пассажиропотоку. 25 декабря 2025 года был зарегистрирован 9,5-миллионный пассажир с начала года.

Этим пассажиром стал Артём Архипенко, который с семьёй вылетал рейсом авиакомпании S7 Airlines в Сочи. Достижение очередного рекорда аэропорт отметил праздничной программой для пассажиров и партнеров.

Новосибирская область экспортировала 88 тонн кедровых орехов

Автор: Мария Гарифуллина

В 2025 году Новосибирская область экспортировала значительные объемы дикоросов. Одной из ключевых позиций стал кедровый орех. По данным Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, Новосибирская область отправила в Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Молдову и Германию 88 тонн кедровых орехов.

Общая картина экспорта дикоросов из Сибири показывает, что Новосибирская область является одним из заметных игроков этого рынка, наряду с соседними регионами. Всего из трёх подведомственных управлению регионов — Новосибирской, Томской и Кемеровской областей — за рубеж было отгружено 1403 тонны кедровых орехов. Томская область, традиционно являющаяся лидером по заготовке кедрача, экспортировала 1285 тонн орехов, а Кемеровская область — 30 тонн.

Кофе и шоколад стали лидерами подорожания по итогам года в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

Infopro54 проанализировал данные Новосибирскстата об изменении потребительских цен в прошедшем году и составил список продуктов, которые подорожали сильнее всего. В Новосибирской области лидерами продуктовой инфляции стали кофе, шоколад, кальмары и говядина.

Зерновой кофе за год подорожал на 36,7%. Для регионального рынка это абсолютный рекорд. Растворимый кофе стал дороже на 22,5%. У кофейной инфляции есть несколько причин. Ключевым фактором называют неурожай в Бразилии и Вьетнаме. Участники российского рынка также указывают на логистические издержки.

