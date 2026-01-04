В Новосибирске участок между аэропортом Северный и «Родниками» выставлен под КРТ

Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области (АО «АРЖС НСО») объявило аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Заельцовском районе Новосибирска. Торги на два земельных участка общей площадью около 78,289 тыс. кв. метров (7,8 га) пройдут 28 января 2026 года. Участки с кадастровыми номерами 54:35:033735:761 и 54:35:033735:763 расположены по Красному проспекту, между аэропортом Северный и микрорайоном «Родники», говорится на сайте АРЖС.

Начальная цена права заключения договора КРТ установлена в размере 960 956 000 рублей, включая НДС. Величина шага аукциона, на который участники должны повышать цену в ходе торгов, составляет 5% от начальной суммы, то есть примерно 48 миллионов рублей. Для допуска к участию претенденты обязаны внести задаток в размере 1 млн рублей. Прием заявок и документов от потенциальных инвесторов осуществляется до 23 января 2026 года включительно.

Победитель аукциона получит землю в субаренду от АО «АРЖС НСО» и будет обязан реализовать комплексное освоение в срок до 31 декабря 2035 года. Ключевыми обязательствами по договору КРТ станут: строительство многоквартирных жилых домов с максимальной общей площадью жилых помещений 195 722,25 кв. м, возведение объектов социальной инфраструктуры (детского сада на 180 мест и корпуса школы на 350 мест за пределами участков КРТ), создание всей необходимой инженерной и дорожной инфраструктуры с примыканием к существующим магистралям, а также комплексное благоустройство территории. Согласно градостроительному регламенту, на данной территории допускается возведение зданий высотой до 30 этажей.

Участником аукциона может быть только юридическое лицо, имеющее за последние пять лет опыт участия в строительстве объектов капитального строительства общим объемом не менее 19 572,25 кв.метров (10% от общего запланированного объема застройки на данной территории). Кроме того, компания не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства, а сведения о ней не могут присутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков или участников земельных торгов.

Стоит отметить, что согласно проекту планировки территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой магистралью районного значения, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском и Калининском районах, как раз рядом с участками, отдающимися под КРТ, должна в будущем появиться новая станция метро «Космическая».

Напомним, в конце 2025 года на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко сообщал, что в Новосибирске реализуется 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около двух миллионов квадратных метров.

По словам Улитко, в январе-феврале мэрия Новосибирска намерена объявить торги еще на 4 площадки на площади более 54 гектаров. Среди них три участка в Октябрьском районе и один — в Ленинском районе. Помимо этого, в течение 2026 года планируется подготовить ещё четыре участка в Заельцовском и Ленинском районах общей площадью 60 га.

