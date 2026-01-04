В Новосибирске стартует XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры

4 января в 12:00 в парке «Арена» состоится открытие XXVI Сибирского конкурса-фестиваля снежной скульптуры (6+) на приз мэра Новосибирска, сообщили в мэрии города.

Более четверти века Новосибирск является площадкой для этого зимнего события, собирающего мастеров ледового искусства из разных регионов России и других стран. В этом году в соревнованиях примут участие 10 команд: из Новосибирска, Хабаровска, Омска, Москвы, Луганска, республик Якутия и Тыва, а также из китайского Шанхая.

Главной темой фестиваля в 2026 году стала «Моя культурная столица». Как отмечено в концепции мероприятия, «команды воплотят любовь к родному городу в снежной скульптуре, создадут неповторимый образ своей культурной столицы, отразив ее особенности, многогранность, эстетику». Жюри под председательством главного архитектора города Ивана Штурбабина будет оценивать работы по трем критериям: техника исполнения, оригинальность и выразительность.

Фестиваль проводится с 1999 года в рамках городских новогодних мероприятий. Согласно положению о конкурсе, его цели — «укрепление и развитие культурных связей между Новосибирском и другими городами России, выявление и поддержка талантливых художников и скульпторов». Победители получат денежные призы: 150 тысяч рублей за приз мэра, а также 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Все остальные участники будут награждены медалями и дипломами.

Торжественная церемония закрытия и подведение итогов запланированы на 15:00 8 января, после чего выставка созданных снежных композиций начнет работу для всех желающих.

Напомним, в прошлом году фестиваль снежных скульптур также стал ярким событием начала года. Он объединил 12 команд из городов России и Казахстана. Темой фестиваля были «Реки России». Участники создавали композиции, воплощающие мотивы одной из рек и музыкального инструмента, который с ней ассоциируется. Победитель фестиваля — новосибирская команда «Город 7 мостов» — представил работу «Река времени» — образ реки Обь в виде шаманки с бубном.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск не получил статус «Культурная столица 2027 года».