Новосибирск принимает международный турнир по каратэ в 30-й раз

С 24 по 26 апреля в Новосибирске пройдет международный престижный турнир по каратэ «Кубок Успеха». Мероприятие состоится в ультрасовременном комплексе «Сибирь-Арена» — крупнейшем спортивном объекте за Уралом.

На заседании организационного комитета Валентина Дудникова, заместитель губернатора, подчеркнула уникальность и прогрессивность предстоящих стартов. «Кубок Успеха» — это многоуровневое событие, включающее международный турнир с участием признанных мастеров карате со всего мира, всероссийские соревнования для юношей, девушек и юниоров, а также всероссийский чемпионат по пара-каратэ. По словам Дудниковой, «Кубок Успеха» является пионером в развитии пара-каратэ, предоставляя спортсменам с ограниченными возможностями платформу наравне с другими участниками. Она также отметила важность привлечения максимального числа зрителей получили возможность увидеть эти яркие соревнования и церемонию открытия, которая будет посвящена юбилею турнира.

Торжественная церемония открытия запланирована на 25 апреля, а вход для всех желающих будет свободным. Программа соревнований начнется 24 апреля с выступлений в ката и поединков среди юношей и девушек 12-17 лет. 25 апреля пройдут международные поединки. На 26 апреля запланированы соревнования для пара-каратистов и самых юных участников (10-11 лет).

История «Кубка Успеха» берет свое начало в 1996 году, когда Спортивно-профессиональный клуб «Успех» провел свой первый, тогда еще клубный, турнир. Со временем география участников расширялась, и состязания получили всероссийский статус, а Новосибирская область стала одним из локомотивов развития карате в сибирском регионе. Здесь проводились не только крупные соревнования, но и обучающие семинары для тренеров, способствовавшие росту популярности и уровня мастерства каратистов Сибири и Дальнего Востока. В последующие годы «Кубок Успеха» неоднократно собирал сильнейших зарубежных каратистов, чемпионов мира и Европы, а также становился ареной для матчевых встреч национальных сборных. Окончательно международный статус турнир приобрел в 2024 году. Единственным исключением в истории проведения стал 2020 год, когда соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.