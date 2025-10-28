Новосибирск принимает хоккейный турнир МВД

В Новосибирской области хоккей пользуется огромной популярностью, и руководство региона активно поддерживает как профессиональный, так и любительский хоккей. В настоящее время в различных соревнованиях участвуют более 110 любительских команд. Власти Новосибирской области уделяют организации любительских соревнований такое же внимание, как и подготовке к матчам КХЛ или Кубку Первого канала, который в этом году принимает регион. Об этом заявил губернатор Андрей Травников, приветствуя участников и болельщиков открытого турнира МВД России по хоккею с шайбой.

Турнир, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг), проходит в Новосибирской области с 28 октября по 2 ноября. В нем принимают участие 12 команд, представляющих различные ведомства и регионы, такие как ГУ МВД Пермского, Красноярского, Алтайского краев, Новосибирской и Кемеровской областей, Москвы, а также ГУФСИН России по Новосибирской области, Сибирского таможенного управления и другие.

Андрей Травников отметил, что организация таких мероприятий не уступает по качеству подготовке к матчам КХЛ и Кубку Первого канала. Любительские команды должны получать высокий уровень организации, профессиональное судейство и качественное медицинское обслуживание, как и профессиональные спортсмены.

Губернатор выразил благодарность представителям федеральных структур и силового блока за поддержку развития любительского хоккея в регионе.

Андрей Кульков, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области, поздравил всех участников турнира и выразил уверенность, что соревнования пройдут на высоком уровне и доставят болельщикам массу положительных эмоций.

Хоккейные традиции Новосибирской области оказывают значительное влияние на развитие любительского хоккея, и популярность этого вида спорта в регионе постоянно растет. Более 11500 жителей области в возрасте от 7 до 60 лет занимаются хоккеем.

В регионе регулярно проводятся соревнования «Лига Любительского Хоккея Новосибирска», чемпионаты области и города, а также региональный этап Всероссийского фестиваля «Ночная хоккейная лига».

Турниры по хоккею с участием команд государственных органов власти и силовых ведомств становятся все более популярными, и проведение таких матчей уже стало доброй традицией.