Две новые станции метро утвердили в планировке Новосибирска

В обновленном проекте планировки территории Новосибирска утвердили строительство двух станций Дзержинской линии Новосибирского метро и трамвайных путей до Гусинобродского кладбища. Постановление опубликовали на официальном портале правовой информации города.

Согласно документу, зелёную ветку планируют продлить до пересечения Гусинобродского шоссе и улицы Волочаевской. На этом месте создадут пересадочный узел «Молодёжная». Она будет включать станцию метро, трамвайные остановки и остановки безрельсового общественного транспорта. Также появятся перехватывающие парковки. Ещё один узел планируют построить на перекрёстке Гусинобродского шоссе и улицы Доватора. Там будет расположена станцию метро «Гусинобродская».

От «Золотой Нивы» до «Молодёжной» планируют построить подземный тоннель длиной 3,8 километра. Улицу Бориса Богаткова продлят от пересечения с Доватора до Волочаевской и далее до Коминтерна. Затем улицы Доватора и Коминтерна направятся на север до проспекта Дзержинского. Транспортные развязки на пересечении магистральных улиц сделают многоуровневыми. Например, на перекрёстке Фрунзе и Волочаевской появится двухуровневая развязка. По Гусинобродскому шоссе до городского кладбища проложат трамвайную линию длиной 1450 метров.

Все эти транспортные объекты планируют завершить в 2030 году.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский депутат предложил создать федеральную программу строительства метро.