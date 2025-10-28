Прокуратура недовольна уборкой улиц Новосибирска от пыли и грязи

Прокуратура направила мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву представление за несвоевременную уборку улиц от пыли и грязи. Об этом заявила пресс-служба надзорного органа.

В ведомстве пояснили, что оценили работу дорожно-эксплуатационных служб, подчиненных мэрии, в период режима неблагоприятных метеоусловий «Черное небо».

Ведомственная проверка обнаружила, что в городе не соблюдаются требования ГОСТ по уборке дорог, тротуаров, автобусных остановок и платформ. Оказалось, что проблема в нехватке специализированной техники.

— В связи с ненадлежащим контролем за работой дорожно-эксплуатационных учреждений, подведомственных департаменту дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска прокурор города внес представление мэру Новосибирска с требованием устранить выявленные нарушения, — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Напомним, в этом году в Новосибирске запустили эксперимент по борьбе с пылью. Подрядчики должны были привести в порядок газоны, которые являются одним из источников появления пыли на дорогах города.

В опросах горожане ранее отмечали, что пылевые бури на улицах города являются одним из ключевых факторов, раздражающих новосибирцев в работе органов городской власти. В июне на улицах столицы Сибири прошли испытания нового пылеподавителя. В июле мэрия отыграла тендер на покупку подметально-уборочной техники.

Ранее редакция сообщала о том, откуда в Новосибирске много пыли в октябре и чем это грозит.