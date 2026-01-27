Новосибирск стал лидером по приросту автосалонов в 2025 году

По данным на январь 2026 года в 16 крупных городах России работает около 5,4 тысяч автосалонов, продающих легковые автомобили. Это на 2% больше, чем годом ранее. Увеличение произошло в основном за счёт развития региональных рынков, особенно в Сибири и на Урале.

По данным 2ГИС, Красноярск, Новосибирск и Челябинск стали лидерами по росту числа автосалонов за год: в Красноярске прирост составил 17%, в Новосибирске — 12%, а в Челябинске — 11%. В этих городах активно развивались площадки для продажи подержанных автомобилей, а также салоны, предлагающие китайские и корейские марки, в том числе импортные.

Больше всего автосалонов по-прежнему в Москве (1381), Санкт-Петербурге (668) и Новосибирске (369). Однако в двух крупных городах — Москве и Краснодаре — количество точек уменьшилось на 5% и 6% соответственно.

Около трети автосалонов в крупных городах России — это официальные дилерские центры. Наибольшая доля дилеров в Санкт-Петербурге (47%), Казани (45%) и Екатеринбурге (44%). В Сибири и на юге страны официальных дилеров меньше: в Новосибирске их 19,6%, в Красноярске — 20,1%, а в Краснодаре — 21%.

