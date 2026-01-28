Поиск здесь...
Бизнес Власть

Новосибирским предпринимателям предложили субсидии на создание электрозаправок

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Станции можно устанавливать как в городе, так и на трассах

Поддержка развития инфраструктуры

Минпромторг России сообщил о новом отборе заявок юрлиц на получение субсидии на компенсацию части затрат на приобретение электрозарядных станций (ЭЗС) постоянного тока («быстрые» электрозарядные станции) и их технологическое присоединение к электросетям. Размещение ЭЗС должно обеспечивать возможность парковки минимум 2 электромобилей не далее, чем в 4 метрах от ЭЗС.

Кроме этого, объект зарядной инфраструктуры должен размещаться:

  • на автомобильной дороге общего пользования федерального и регионального значения — на земельном участке объекта дорожного сервиса, имеющего в своем составе как минимум стационарную точку общественного питания и туалет, или на смежном с ним земельном участке;
  • в границах населенного пункта — вдоль городской улично-дорожной сети и на иных общественных парковочных пространствах общего пользования;
  • вне границ населенных пунктов: на оборудованных парковочных пространствах АЗС, коммерческо-деловых центров, предприятий общепита и торговли, гостиниц, выставочно-музейных комплексов, спортцентров, автовокзалов, парков и т.д. Инвестор должен обслуживать станцию в течение 5 лет после ввода.

Субсидия определяется в размере 60% от понесенных затрат на приобретение оборудования и варьируется в зависимости от мощности и комплектации ЭЗС: от 900 тысяч до 4,3 млн рублей. При этом в населенном пункте станция должна работать не менее 12 часов в сутки, вне населенного пункта — круглосуточно.

В Минпромторге предупреждают, что в программе предусмотрены лимиты по субъектам Российской Федерации. В случае исчерпания региональных квот установленные станции можно будет субсидировать в следующем году.

На рынке растет конкуренция

Напомним, в декабре 2025 года АО «ТВЭЛ» — управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома», материнская компания Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК») — приступила к реализации проекта по созданию в Новосибирске сети заправок для электротранспорта. В планах «Росатома» к 2030 году расширить собственную сеть до 11 000 электрозарядных станций в 53 регионах страны.

По данным агентства «Автостат», к ноябрю 2025 года в России насчитывалось 6,5 тысяч публичных электрозарядных станций. По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске 152 точки для заправки электромобилей, из них: ООО «ПУНКТ Е» (PUNKT E) — 47 станций, ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, бренд «Сибирь заряжает») — 71 станция. В НТСК уточнили, что по итогам 2025 года в городе работают 88 компаний бренда. К 2027 году их общее число планируется довести почти до 150-ти.

В конце 2023 года муниципалитет сообщал, что к 2030 году Новосибирску необходимо около 2000 медленных зарядных станций и 250-300 быстрых. Инвестиции в этот проект оценивались на тот момент в 1-1,5 млрд рублей. Подчеркивалось, что это не бюджетные, а коммерческие средства. Сейчас в муниципалитете прорабатывают возможность установки заправок для электромобилей на платных городских парковках.

Согласно Концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, в стране планируется запустить в эксплуатацию не менее 72 тысяч зарядных станций, из которых не менее 28 тысяч — быстрые зарядные станции.

Парк пополняется

За восемь месяцев 2025 года более 40% автомобилей, ввезенных в Новосибирскую область физическими лицами для личного использования, имели электрический двигатель. По сравнению с тем же периодом прошлого года, импорт электромобилей увеличился на 15%. По данным «СГК-Новосибирск», в Новосибирске по итогам 2025 года было около 1000 электромобилей.

По итогам 2025 года в России было реализовано порядка 91 тыс. новых электромобилей и гибридов, что почти на 10% больше показателей 2024 года. Объемы отечественного производства такой техники в 2025 году превысили 15,2 тысяч штук, что примерно в 2,5 раза больше показателей 2024 года, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Минпромторг РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что федеральные законодатели предлагают прописать новое требование в нормативы градостроительного проектирования установку электрозарядных станций во дворах новостроек

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Электромобили электрозаправки субсидия

745
0
0
