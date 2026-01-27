Власти рассказали, как будут бороться с пробками у четвертого моста Новосибирска

Власти Новосибирска планируют решить проблему пробок, вызванных строительством четвёртого моста. Заторы уже появились как на правом, так и на левом берегу. Об этом заявили на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский признал, что на улицах Военной и Ипподромской после запуска моста возникли заторы. Сейчас принимаются меры для устранения пробок и на площади Труда.

Министр заявил, что существует две схемы работы: промежуточная и кардинальная. Сначала будет реализована первая схема, затем – оценка результатов.

— После обеда у нас совещание с ГАИ, будем рассматривать варианты, как минимизировать заторы, — сказал Костылевский.

Первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев отметил, что пробки часто возникают из-за нарушений правил дорожного движения. Он привел пример: на перекрестке Ипподромской и Военной правый поворот затрудняет проезд. За один цикл светофора на Военной собирается в среднем восемь машин, но зеленый сигнал горит всего 30 секунд. Из них 14 секунд уходят на то, чтобы разъехаться нарушителям.

— Хотя нарушителем можно и не быть. Можно развернуться на Ипподромской. Там пробег около двух километров – это меньше двух минут занимает, — считает вице-мэр.

На левом берегу проблемы возникают из-за водителей, которые едут с улицы Широкой и пытаются развернуться на перекрестке со Станиславского в сторону Димитровского моста. Несмотря на то, что им разрешено двигаться прямо на улицу Ватутина, они разворачиваются. Сейчас проект организации дорожного движения актуализируют и планируют установить камеры фото- и видеофиксации нарушений на этих участках.

