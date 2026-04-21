Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество Туризм

Новосибирск стал лидером по турпотоку из Казахстана в Сибирь

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Акимат Астаны предложил организовать в Новосибирске презентацию столицы Казахстана для укрепления туристических связей

Новосибирск занимает первое место среди городов Сибири по числу туристов из Казахстана. Об этом сообщил почетный консул Казахстана в Новосибирске Марат Калыкулов.

— Новосибирск выбирают в качестве направления для медицинского, событийного и бизнес-туризма, сюда также приезжают получать высшее образование. В целях развития туристических связей акимат Астаны выступил с предложением провести в Новосибирске презентацию столицы Казахстана. В рамках этой миссии планируется провести роуд-шоу с посещением таких российских городов, как Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Москва. Это мероприятие поможет жителям Новосибирска больше узнать об Астане, а гостям из Казахстана — увидеть сибирские достопримечательности своими глазами, — сообщил Калыкулов.

В январе 2026 года заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова сообщила, что ожидаемое количество туристов в регионе должно составить 3 миллиона человек. За первые 11 месяцев предыдущего года, по её данным, Новосибирскую область посетили 48 тысяч иностранных гостей. Основной поток туристов прибыл из Китая, Казахстана, Германии, Индии и Турции.

Доходы бизнеса от предоставления туристических услуг увеличиваются: объем платных услуг достиг 23 миллиардов рублей.

По итогам третьего квартала 2025 года 35 муниципалитетов в Новосибирской области собрали 104 миллиона рублей туристического налога, из которых 71 миллион поступил в региональный центр. Эти средства будут использованы для улучшения туристической инфраструктуры.

Ранее редакция сообщала о том, что отдых на популярных азиатских курортах подорожал для россиян до 40%.

Источник фото: Infopro54

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество Туризм

Регионы : Новосибирская область

Теги : туризм отдых

787
0
0
Предыдущая статья
Инвазивный, но для города полезный: мэрия заявила, что массовой вырубки ясенелистных клёнов в Новосибирске не будет
Следующая статья
Аналитики оценили потенциальный эффект для рубля от возврата бюджетного правила

На профильной смене новосибирских школьников будут обучать управлению дронами

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году в Новосибирской области будут работать 149 профильных смен для отдыха школьников. Годом ранее — 146. Ожидается, что в них примут участие около 70 тысяч детей. Смена рассчитана на две недели. Об этом сообщила заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак.

— Впервые в этом году откроется смена «Дроновод». Она будет работать в Карасукском районе. Ранее у нас таких смен не было. Ее разработали специалисты района совместно с людьми, которые умеют управлять беспилотниками. В ней примут участие не менее 100 детей, —  пояснила Марушак.

Читать полностью

Подрядчика для строительства дорог в промышленном парке ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Управляющая компания Промышленно-логистического парка Новосибирска объявила два тендера по поиску подрядчиков для строительства межплощадочных дорог. На сайте госзакупок размещены объявления о двух торгах начальной ценой 116 и 110 млн рублей. Срок окончания выполнения работ — 30 сентября и 30 октября 2026 года.

В пресс-службе «Корпорации развития Новосибирской области» в ответ на запрос Infopro54 уточнили, что это работы по развития инфраструктуры парка.

Читать полностью

Рособрнадзор утвердил перечень разрешенных предметов для учеников на ЕГЭ

Автор: Артем Рязанов

Рособрнадзор установил перечень предметов, которые разрешено иметь при себе и использовать во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, согласно памятке о правилах проведения тестирования.

На рабочем столе учеников могут быть черновики, чёрная гелевая или капиллярная ручка, документ, удостоверяющий личность, лекарства, лёгкий перекус и питьевая вода в бутылке. Важно, чтобы упаковка воды не отвлекала других экзаменующихся от выполнения заданий.

Читать полностью

Инвазивный, но для города полезный: мэрия заявила, что массовой вырубки ясенелистных клёнов в Новосибирске не будет

Автор: Мария Гарифуллина

Мэрия Новосибирска в ответ на запрос Infopro54 дала подробные разъяснения о судьбе ясенелистных клёнов, которые, по оценкам биологов, составляют до 80% городского озеленения. Данный вид отнесли к инвазивным и указали вырубать по всей стране. Но, как выясняется, есть нюансы. Они, похоже, отменяют массовую вырубку, которая грозила бы городу облысением.

Напомним суть вопроса. 1 марта 2026 года в России вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», который предписывает повсеместно бороться с растениями-«пришельцами», признанными инвазивными, в том числе с ясенелистным клёном, которого очень много в новосибирских дворах, парках, скверах. Ясенелистный клён был завезён из Северной Америки. Выявлять и уничтожать инвазивные растения должны владельцы земельных участков и лица, использующие земли на основании публичного сервитута. Собственно, угрозу таких растений видят в том, что они быстро распространяются и вытесняют аборигенные растения.

Читать полностью

В зоне турбулентности: новосибирские предприниматели назвали актуальные тренды маркетингового рынка

Предвосхищать ожидания, заботиться, учиться мыслить для работы с ИИ, считать цифры — представляем актуальные тренды в маркетинге в 2026 от комитета по маркетингу, рекламе и PR Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».

В 2026 году среда для ведения бизнеса в России и, в частности, в Новосибирске, снова изменилась. Центр экономической активности смещён в Москву и Московскую область, в Сибирском федеральном округе снижается производство в ряде ключевых отраслей, регион зависит от федеральной поддержки. Это создаёт сложный фон для местного бизнеса, влияет на потребительский спрос и инвестиционный климат.

Читать полностью

Более 250 детей в Новосибирске не могли поступить в первый класс по прописке

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области благодаря приведению локальных актов в соответствие с федеральными нормами 252 ребенка смогли поступить в первые классы по месту жительства. Об этом сообщила Генеральная прокуратура. По данным ведомства, ранее детям отказывали в поступлении по различным причинам.

По указанию Генпрокурора России Александра Гуцана прокуроры продолжают следить за тем, чтобы дети получали качественное образование.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Технологии

Машинам не уйти от камер: в НГТУ создали систему для отслеживания быстродвижущихся объектов

Общество

На профильной смене новосибирских школьников будут обучать управлению дронами

Бизнес

Подрядчика для строительства дорог в промышленном парке ищут в Новосибирске

Общество

Рособрнадзор утвердил перечень разрешенных предметов для учеников на ЕГЭ

Финансы

Аналитики оценили потенциальный эффект для рубля от возврата бюджетного правила

Бизнес Общество Туризм

Новосибирск стал лидером по турпотоку из Казахстана в Сибирь

Город Общество

Инвазивный, но для города полезный: мэрия заявила, что массовой вырубки ясенелистных клёнов в Новосибирске не будет

Власть Отставки и назначения

На пост главы новосибирского Минсельхоза прочат Андрея Михайлова

Бизнес

В зоне турбулентности: новосибирские предприниматели назвали актуальные тренды маркетингового рынка

Общество

Более 250 детей в Новосибирске не могли поступить в первый класс по прописке

Общество

Новосибирцы написали Тотальный диктант в управлении теплосетями города

Бизнес

Russ наращивает присутствие на рекламном рынке Сибири

Общество

В Новосибирске ожидается потепление до +25 градусов

Культура

Мировая премьера прозвучала на открытии фестиваля в Новосибирской филармонии

Власть Город Недвижимость

Территорию с рекордным количеством ветхого жилья выставили на торги в Новосибирске

Власть Общество

В России предложили списывать долги за ЖКУ онлайн

Власть Город Общество

Выбран подрядчик для второго этапа благоустройства парка Бугакова в Новосибирске

Бизнес ПроБизнес

В Новосибирске начала работу «горячая линия» Бюро по защите прав предпринимателей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности