Новосибирск стал лидером по турпотоку из Казахстана в Сибирь

Новосибирск занимает первое место среди городов Сибири по числу туристов из Казахстана. Об этом сообщил почетный консул Казахстана в Новосибирске Марат Калыкулов.

— Новосибирск выбирают в качестве направления для медицинского, событийного и бизнес-туризма, сюда также приезжают получать высшее образование. В целях развития туристических связей акимат Астаны выступил с предложением провести в Новосибирске презентацию столицы Казахстана. В рамках этой миссии планируется провести роуд-шоу с посещением таких российских городов, как Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Москва. Это мероприятие поможет жителям Новосибирска больше узнать об Астане, а гостям из Казахстана — увидеть сибирские достопримечательности своими глазами, — сообщил Калыкулов.

В январе 2026 года заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова сообщила, что ожидаемое количество туристов в регионе должно составить 3 миллиона человек. За первые 11 месяцев предыдущего года, по её данным, Новосибирскую область посетили 48 тысяч иностранных гостей. Основной поток туристов прибыл из Китая, Казахстана, Германии, Индии и Турции.

Доходы бизнеса от предоставления туристических услуг увеличиваются: объем платных услуг достиг 23 миллиардов рублей.

По итогам третьего квартала 2025 года 35 муниципалитетов в Новосибирской области собрали 104 миллиона рублей туристического налога, из которых 71 миллион поступил в региональный центр. Эти средства будут использованы для улучшения туристической инфраструктуры.

