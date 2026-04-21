Аналитики оценили потенциальный эффект для рубля от возврата бюджетного правила

Возобновление бюджетных операций, анонсированное Министерством финансов 16 апреля, потенциально может оказать негативное воздействие на российский рубль. Тем не менее участники рынка пока не отреагировали на эти потенциальные риски соответствующим образом. Об этом сообщил начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что правительство в скором времени определит параметры возвращения данного механизма. Участники рынка допускают, что уже в мае Центробанк может возобновить операции по покупке иностранной валюты в соответствии с бюджетным правилом.

По расчетам Селютина, начало ежедневных валютных покупок регулятором с мая, пусть даже на уровне 20 миллиардов рублей, окажет существенное влияние на валютный рынок. Он также подчеркнул, что «рынок в настоящее время недооценивает риски для рубля, связанные с предстоящим возобновлением операций по бюджетному правилу».

Эксперт напоминает, что в осенний период 2023 года, при стоимости нефти марки Urals в пределах 81-83 долларов за баррель, ежедневные покупки валюты достигали 18,12 миллиарда рублей. Однако уже в ноябре прошлого года Банк России был вынужден приостановить эти операции вследствие существенного ослабления национальной валюты. Текущая ситуация характеризуется более высокими ценами на нефть, но волатильностью объемов экспорта из-за изменений пропускной способности портов, что добавляет неопределенности будущим интервенциям.

Аналитики в базовом сценарии ожидают, что средний курс доллара в 2026 году составит 80-85 рублей, а юаня – 11,5-12,2 рубля.