Новосибирск тестирует цифровой ID для подтверждения возраста в магазинах

  • 15/10/2025, 13:20
При покупке определенных товаров на кассах самообслуживания достаточно отсканировать QR-код в приложении MАХ для подтверждения личности

В магазинах Новосибирской области начала функционировать цифровая платформа MАХ, использующая ID-технологию для реализации продукции, доступ к которой ограничен возрастными рамками. Сеть «Магнит» стала первой в России, внедрившей эту систему. При покупке определенных товаров на кассах самообслуживания достаточно отсканировать цифровой ID, представленный в виде QR-кода в приложении, для подтверждения личности. Процесс интеграции был оценен министром цифрового развития и связи Новосибирской области Сергеем Цукарем 15 октября.

Это наиболее масштабное внедрение цифрового ID в сфере самообслуживания в стране. Новая технология уже функционирует в 133 магазинах формата «у дома» в Новосибирске. Для реализации этой функции специалисты компании усовершенствовали программное обеспечение касс самообслуживания и интегрировали его с инфраструктурой мессенджера.

Сергей Цукарь отметил, что подтверждение совершеннолетия возможно без предъявления паспорта, через приложение, используя цифровой ID. Это особый QR-код, формируемый на основе информации из Госуслуг. Цифровой ID активен только на устройстве, где был создан. QR-код автоматически обновляется каждые полминуты, а доступ к нему осуществляется с использованием биометрии. Создание скриншотов невозможно. Сотрудники не получают доступа к личной информации – ФИО, возрастные данные, а видят лишь подтверждаемый статус.

Тестовый период в «Магните» продлится три месяца, после чего сеть планирует расширить использование сервиса на всю область.

По заявлению Дениса Рягузова, исполняющего обязанности министра регионального минпромторга, тестирование технологии подтверждения возраста способствует развитию современной торговой инфраструктуры. Новосибирская область активно поддерживает внедрение решений, улучшающих покупательский опыт и повышающих технологичность и прозрачность торговых процессов.

Алена Рыбалко, управляющий директор группы округов сети «Магнит», подчеркнула, что использование цифрового ID упростит процесс приобретения товаров с возрастными ограничениями на кассах самообслуживания и позволит сократить нагрузку на персонал. В будущем цифровой ID может применяться для идентификации участников программы лояльности и предоставления им персонализированных предложений.

В приложении MAX пользователи могут быстро создать цифровой ID на основе водительского удостоверения или загранпаспорта нового образца. При этом бумажные документы остаются действительными, но, при желании, их можно заменить QR-кодом из мессенджера.

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


