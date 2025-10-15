За знание ПДД предложили начислять баллы на ЕГЭ в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Основные вопросы касались устранения аварийных участков и усиления информационной работы с детьми, а также развития проекта «Юный инспектор движения» (ЮИД).

— На совещании прозвучало предложение добавлять несколько баллов к баллам ЕГЭ при поступлении в вузы для активных участников ЮИД. Такую практику уже используют некоторые российские регионы, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.

Губернатор поддержал предложение, но поручил министерству образования также поощрять юнармейцев и активистов «Движения первых», а не только «Юных инспекторов движения».

Проект ЮИД активно развивается в школах области. За последние пять лет число юных инспекторов увеличилось почти вдвое и сейчас составляет более 11 тысяч человек.

