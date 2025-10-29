Рекламодателям

Новосибирская область: комплексная поддержка участников СВО и их семей выходит на новый уровень

  • 29/10/2025, 17:45
Новосибирская область: комплексная поддержка участников СВО и их семей выходит на новый уровень
76 мер поддержки можно оформить в МФЦ

В Новосибирской области действует масштабная программа поддержки, включающая 98 различных мер помощи участникам специальной военной операции и их семьям. На данный момент, 77% из этих мер доступны через систему многофункциональных центров (МФЦ). Планируется расширить эту доступность до 90% к концу текущего года.

Вопросы комплексной реабилитации и социальной поддержки военнослужащих и их близких были обсудили 29 октября на заседании межведомственной комиссии при правительстве региона. Заседание, посвященное вопросам поддержки участников СВО и их семей, прошло под руководством заместителя губернатора Константина Хальзова. Среди участников был и Герой России, Егор Захаров, участник федеральной программы «Время Героев».

Константин Хальзов подчеркнул, что по инициативе Президента РФ МФЦ предоставляет сервис для подачи заявлений на получение услуг для участников СВО и их родных. С начала сентября уже функционирует возможность получения ряда необходимых услуг через новосибирские МФЦ. Задача – довести этот показатель до 90% до конца года.

Обзор работы в данном направлении представила и.о. министра экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф. По ее словам, наиболее востребованы услуги, такие как ускоренная регистрация прав на недвижимость, социальная поддержка на региональном уровне, оформление социальной транспортной карты и включение в список граждан, имеющих право на бесплатное получение земельного участка.

С 1 сентября 2025 года на онлайн-портале МФЦ Новосибирской области функционирует «Навигатор мер поддержки», предлагающий информацию о получении услуг в рамках жизненной ситуации «Защитники Отечества». Участники СВО и члены их семей обслуживаются в МФЦ без очереди. Информация об услугах также доступна через чат-бот МФЦ, сообщила Светлана Шарпф.

В новосибирском отделении фонда «Защитники Отечества» уже второй год работает специалист МФЦ. Там участники СВО и их семьи могут проконсультироваться, а также подать и получить документы по различным вопросам. В фонде проводятся бесплатные консультации о получении государственных и муниципальных услуг, входящих в компетенцию МФЦ.

Заседание также коснулось губернаторской программы комплексной реабилитации участников СВО. Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов отметил, что на конец октября выдано 1 710 реабилитационных сертификатов. Самые популярные услуги – это социально-медицинская реабилитация, профессиональное переобучение, помощь в трудоустройстве, физкультурные и культурные мероприятия. Руководители районов также представили отчеты о поддержке участников СВО и их семей на местах.

Напомним, что в регионе реализуется Губернаторский проект по комплексной реабилитации участников СВО, с подробной информацией можно ознакомиться на сайте регионального министерства труда и социального развития. Форма для подачи заявления на получение реабилитационного  сертификата представлена на сайте МФЦ.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

