Новосибирцы стали больше тратить в ресторанах и барах

Новосибирцы стали чаще посещать рестораны и бары. К таким выводам пришли аналитики «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Средний чек в этих заведениях в период с 1 сентября по 23 октября составил 3788 рублей, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Столица Сибири оказалась на четвертом месте среди городов-миллионников по темпам роста ресторанных трат, уступив Санкт-Петербургу (средний чек составил 5820 рублей, +18%), Челябинску (4708 рублей, +15%) и Москве (4350 рублей, +12%). В целом по России средний чек в ресторанах составил 2920 рублей (на 12% выше, чем годом ранее).

Количество посещений ресторанов и баров в Новосибирске тоже увеличилось — на 3%. Тогда как в Санкт-Петербурге и Москве отмечается снижение этого показателя (на 2%).

В Красноярске и Омске средний чек вырос на 12% и 9% и составил 2243 рубля и 2103 рубля соответственно. При этом Омичи посещали рестораны и бары на 4% чаще, в сравнении с прошлым годом. В Красноярске рост составил 3%.

По мнению аналитиков на осеннюю динамику повлияло несколько факторов, в том числе погодные явления.

— На фоне более холодной, дождливой погоды, потребитель этой осенью больше выбирал закрытые, комфортные заведения общепита. Как правило, это ресторанный формат. При этом в таком сегменте общепита растет объем заказов блюд более премиального ассортимента, что отражается в величине средней покупки, — уверены эксперты.

Они добавили, что основной причиной роста оборота в категории ресторанов послужил ценовой фактор. Этот факт подтверждают участники ресторанного бизнеса. Например, цены на рыбу, мясо, кофе, которые являются основным сырьем, за год выросли в 1,5-2 раза.

