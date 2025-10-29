Юристы Новосибирска дали совет как безопасно покупать квартиры у пенсионеров

Количество мошеннических схем, связанных с продажей квартир пенсионерами, увеличивается во всех регионах России. После сделки возрастные собственники подают в суд, заявляют о мошенничестве и возвращают квартиры, а покупатели остаются без денег и жилья.
Такие истории есть и в Новосибирске. Распространение этой схемы, как и прогнозировали риэлторы, уже привело к появлению фобии при покупке жилья на «вторичке», особенно в ипотеку. Покупатели отказываются от таких сделок.
Как отметил юрист из Новосибирска Константин Зиновьев, суды чаще встают на сторону более уязвимых участников сделок — возрастных продавцов.
— Но не всегда — деньги с пенсионеров тоже взыскивают. Только вот они уходят на банкротство, после чего этот долг им «прощается», — рассказал Горсайту эксперт.
Другой юрист Татьяна Медова поделилась советами о том, что делать, если продавец отказывается покидать квартиру и планирует оспорить сделку.
Если деньги передали наличными без подтверждения, нужно привлечь свидетелей. Также следует написать претензию продавцу. В ней нужно указать:
Напомним, управляющий партнер направления B2B компании «БУСЫ» Григорий Якобсон ранее рассказывал Infopro54, что многое в исходе такого дела зависит от того, на чью сторону встанет судья, кто является покупателем — юрлицо или физлицо. Была ли стоимость квартиры при сделке заниженной — это один из критериев, когда в сделке участвуют мошенники. Есть ли у продавца преклонного возраста подтверждение его дееспособности на момент сделки.
— Все сделки по заниженной цене сегодня однозначно нужно проводить через агентство недвижимости, чтобы получить дополнительную гарантию их безопасности, так как агентство тоже несет ответственность за сделку. Все уважающие себя юристы и риелторы знают о нюансах сделок с пожилыми продавцами, поэтому позаботятся о справках о дееспособности. Напомню, что срок действия таких документов очень короткий. Много сделок с продавцами преклонного возраста проводятся нотариально, так как это тоже дополнительная защита покупателя, — предупреждал Якобсон.
Что касается признания продавца мошенником, то здесь, по его словам, должна быть большая доказательная база. Сейчас таких историй единицы по всей стране.
