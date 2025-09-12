Новосибирская область расширяет сеть реабилитационных центров для ветеранов СВО

Губернатор Андрей Травников оценил результаты модернизации отделения социальной реабилитации, предназначенного для ветеранов специальной военной операции и людей с ограниченными возможностями. Данное отделение является частью филиала «Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района».

В обновленном центре будет оказываться всесторонняя помощь в социальной адаптации и комплексной реабилитации инвалидам, пожилым людям и участникам СВО, получившим ранения. Здание оборудовано разнообразными функциональными зонами и современной техникой. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план восстановления, включающий ортопедическую, кардиологическую, психологическую и нейрореабилитацию.

Травников подчеркнул, что социальная и медицинская реабилитация защитников Отечества – приоритетное направление работы регионального правительства. Он напомнил о запуске областного проекта «Реабилитационный сертификат для участников СВО» в 2023 году и отметил активное участие Новосибирска в этой работе. Открывшийся центр – уже третий городской профильный центр после Ленинского и Дзержинского районов. Высокий спрос на подобные учреждения подтверждается многочисленными обращениями от участников СВО и их семей. Мэрия Новосибирска планирует открытие четвертого отделения в Центральном районе. По мнению специалистов, своевременная и качественная реабилитация после ранений значительно повышает шансы на возвращение к полноценной жизни.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подтвердил планы по строительству четвертого центра в Центральном округе на улице Дуси Ковальчук, который должен начать работу в 2026 году.

В ходе осмотра Октябрьского реабилитационного центра губернатор ознакомился с залом силовых тренировок, оснащенным современными тренажерами, спортивным залом с кардиотренажерами, залом механотерапии с комплексами для диагностики и восстановления двигательных навыков, зоной кистевой терапии и медицинскими кабинетами.

Модернизация, проведенная в 2025 году, направлена на создание современной городской площадки для комплексной реабилитации граждан. Работа организована на основе программ, успешно применяемых в аналогичных центрах Ленинского и Дзержинского районов, включая психологическую, нейро-, ортопедическую и кардиореабилитацию.

Реабилитационный курс — 21 день в полустационарной форме. Центр рассчитан на 36 человек за курс. Для участников СВО количество курсов реабилитации не ограничено и может быть продолжено при необходимости.

Важно отметить, что в Новосибирской области действует разветвленная система поддержки военнослужащих и их семей, которая постоянно совершенствуется с учетом пожеланий бойцов и их близких. Губернаторские реабилитационные сертификаты получили высокую оценку. На сегодняшний день выдано 1618 сертификатов, 326 участников СВО прошли курс социально-медицинской реабилитации, а 507 ветеранов получили социальные услуги.