Правительство Новосибирской области одобрило проект бюджета на 3 года

На внеочередном совещании в правительстве Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова был рассмотрен проект ключевого финансового документа региона на трехлетний период с 2026 по 2028 годы.

Заместитель председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко представил законодательную инициативу Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». На совещании были также озвучены главные направления бюджетной, налоговой и долговой политики региона, прогноз основных характеристик областного и консолидированного бюджетов на указанный период.

В приоритете бюджетных расходов останутся социальные выплаты в полном объеме и увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы. Кроме того, продолжится реализация 11 национальных и 35 региональных проектов, направленных на повышение уровня жизни населения, развитие инфраструктуры и экономики региона.

По словам Виталия Голубенко, запланированные расходы, с учетом финансовой помощи из федерального центра, позволят выполнить все ключевые социальные обязательства перед жителями области и гарантировать финансирование образования, здравоохранения, спорта и физической культуры. Также учитываются вопросы, связанные с проведением специальной военной операции. Заложены средства на поддержание дорожного фонда, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и сельского хозяйства.

Помимо этого, исполняющий обязанности министра экономического развития региона Виталий Шовтак, представил прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2026-2028 годы.

Окончательные параметры бюджета будут утверждены после обсуждения законопроекта в Законодательном собрании Новосибирской области, куда он будет направлен на рассмотрение в установленном порядке.