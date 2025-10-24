В 40% случаев бесплодия у новосибирских семей «виноваты» мужчины

За 9 месяцев 2025 года диспансеризацию по репродуктивному профилю в Новосибирской области прошли 83 тысячи мужчин и 105 тысяч женщин. Нарушения репродуктивного здоровья выявили у 1650 мужчин и 8 907 женщин. Об этом сообщила главный врач «Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции», главный внештатный специалист областного Минздрава по репродуктивному здоровью женщин, к.м.н. Анна Вятчинина.

— Сегодня диагноз бесплодие ставится практически 25% пар, испытывающим трудности с зачатием. Почти в 40% из них — причина в мужском факторе, — констатировала эксперт.

По ее словам, с начала года в регионе по программе ОМС проведено 1432 процедуры ЭКО.

Напомним, за 2024 год женщины в регионе сделали 9 210 абортов (седьмое место в России). Судя по данным Росстата, этот показатель снижается. В 2023 году в регионе была зарегистрировано 10146 операций по прерыванию беременности, в 2022 — 11 029 абортов. Для сравнения, в 2019 году — 15357.

По итогам 2024 года смертность в регионе серьезно превысила рождаемость. По данным управления ЗАГС, в области было зарегистрировано 24923 ребенка, выдано 37397 свидетельств о смерти.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске проверили концессионера, который проводит процедуры ЭКО.