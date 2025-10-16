Новосибирскую область посетили более 35 тысяч иностранных туристов

За первые восемь месяцев 2025 года Новосибирскую область посетили 35 тысяч иностранных туристов. Большинство из них приехали из Китая и стран СНГ. Об этом сообщила Анна Винникова, заместитель министра экономического развития региона на форсайт-сессии по созданию международного туристического продукта.

Она подчеркнула, что въездной туризм — ключевое направление для экономического роста Новосибирской области. В 2025 году регион пересмотрел приоритеты и значительно усилил акцент на развитии международного туризма. Напомним, с начала года из региона открыто прямое авиасообщение с Вьетнамом, Грузией, Дубаем, Гоа и т.д. По мнению чиновников, это будет способствовать росту турпотока в обе стороны. Рестораторы из Китая приезжали в столицу Сибири на гастрофестиваль.

Представители индустрии гостеприимства начинают адаптировать свои услуги для приема таких гостей. Напомним, в июле «Роскачество — Туризм» выдал первый в Новосибирской области международный сертификат «China Friendly» пятизвездочному отелю — Grand Autograph Hotel Novosibirsk. В конце сентября сертификат получил AZIMUT Отель Новосибирск.

Стоит отметить, что в прошлом году регион посетили свыше 40 тысяч иностранных гостей, что на 7% больше, чем годом ранее. Однако уровень турпотока из-за рубежа, который был до пандемии, в области пока не достигнут.

В январе-августе 2025 года Новосибирскую область посетили 2,3 миллиона туристов, по данным Росстата. Госпожа Винникова прогнозирует, что по итогам года турпоток вырастет примерно на 5% по сравнению с 2024 годом, когда в регионе побывали 3,35 миллиона человек.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство иностранных туристов приезжают в Новосибирскую область без детей.