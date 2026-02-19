Ипотечное кредитование рухнуло на 60% в Новосибирской области

В январе 2026 года количество новых ипотечных кредитов, выданных банками заемщикам Новосибирской области, рухнуло на 63%, по сравнению с декабрем 2025 года. Всего было выдано около 1 482 займов (3 956 займов).

Объем кредитов также резко упал: на 64% — с 17,94 миллиарда рублей до 6,39 миллиарда. Средний чек займа снизился с 4,54 миллиона рублей до 4,31 миллиона рублей (-5%). Средний срок займа уменьшился с 24,5 до 23,6 лет.

Для сравнения, в целом по стране количество выданных ипотек сократилось на 56%, совокупная сумма кредитов на покупку жилья упала на 57%.

Михаил Алексин, гендиректор Объединённого Кредитного Бюро, подчеркнул, что в январе влияние семейной ипотеки на рынок недвижимости почти завершилось. Многие банки перестали принимать новые заявки по этой программе. Однако, несмотря на это, почти 50 тысяч семей по всей стране купили жильё благодаря господдержке.

— С 1 февраля 2026 года вступили в силу обновлённые условия оформления семейной ипотеки. Итоги февраля определят новый тренд в ипотечном кредитовании, который неизбежно повлечёт за собой существенную коррекцию рынка. В то же время снижение ключевой ставки Банком России может стать новым драйвером роста, который за счёт повышения доступности кредитов и снижения привлекательности вкладов задаст вектор на небыстрый, но здоровый и уверенный рост рынка ипотечного кредитования, — отметил эксперт.

Напомним, по данным на декабрь 2025 года, всего четверть одобренных банками ипотечных кредитов переходили в покупку квартир. Неудовлетворенный спрос только в одном банке на тот момент составлял 12 тысяч квартир. При этом в январь 2026 года застройщики зашли с навесом в 74 тысяч непроданных квартир.

Ранее редакция сообщала о том, что объём автокредитования в Новосибирской области в январе рухнул на 40%.