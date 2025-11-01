Самозапрет на кредиты установили более 300 тысяч жителей Новосибирской области

По данным на 1 ноября 2025 года, в Новосибирской области действует почти 302,3 тысячи самозапретов на получение кредитов (на 1 июня — 279 тысяч). Теперь на каждые 100 жителей региона приходится 11 человек с ограничением на займы, сообщает «Объединенное кредитное бюро». По этому показателю регион занимает 12 место среди регионов России и первое в Сибири.

Более 26 тысяч новосибирцев, напротив, сняли ограничение на финансовые операции онлайн. Напомним, с 1 июня 2025 отменить самозапрет на кредит стало сложнее. Теперь блокировка снимается с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). На обработку заявления отводится двое суток, а запрет снимается на следующий день после того, как в кредитную историю будет внесена отметка об отмене.

Стоит отметить, что в Новосибирске зарегистрирован резкий рост числа заявлений на банкротство граждан. За девять месяцев 2025 года в Арбитражный суд Новосибирской области от физических лиц поступило 11 170 заявлений о самобанкротстве. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее редакция сообщала, что с 1 марта 2026 года банки, микрокредитные организации и другие кредиторы будут выдавать займы только на основании официальных данных о доходах граждан. Всю необходимую информацию о заемщике кредиторы будут получать из государственных информационных систем Федеральной налоговой службы и Социального фонда России.